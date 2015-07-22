Кассано может вновь надеть майку «Сампдории»

Итальянский нападающий Антонио Кассано в ближайшее время может подписать контракт с генуэзской «Сампдорией». Футболист уже согласовал некоторые условия контракта с клубом — в частности, в соглашении будет оговорена дисциплина игрока. Если главный тренер команды Вальтер Дзенга увидит нахождение Кассано в стане «Сампдории» необходимым, то сделка будет завершена.





«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше! Последним клубом форварда была «Парма», а цвета генуэзского коллектива Кассано защищал с 2007-го по 2011-й год.