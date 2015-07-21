«Маккаби», «Мальме», АПОЭЛ и «Мидтьюлланд» вышли в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

Опеределились еще четыре участника 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.





«Маккаби» из Тель-Авива не имел проблем в ответном матче с мальтийским «Хиберниансом» 5:1, при этом израильская команда проиграла первый поединок в гостях 1:2. Датский «Мидтьюлланд» на классе в гостях обыграл «Линкольн» из Гибралтара со счетом 2:0.



Пришлось потрудиться шведскому «Мальме» и кипрскому АПОЭЛю. Скандинавы в Вильнюсе минимально переиграли «Жальгирис», забив единственный гол в двухматчевом противостоянии, а киприоты в Македонии сыграли вничью с местным «Вардаром» 1:1 и прошли в следующий этап за счет гола забитого на выезде.

« Маккаби » (Тель-Авив, Израиль) – « Хибернианс » (Паола, Мальта) – 5:1



Голы: 1:0– Жорже Перейра, 32, с пенальти; 1:1 – Родолфо Соарес, 52; 2:1 – Эран Захави, 58, с пенальти; 3:1 – Тан БельХаим, 61; 4:1 – Носа Игьебор, 82; 5:1 – Эран Захави, 90



« Вардар » (Македания) – АПОЭЛ (Кипр) – 1:1



Голы: 0:1 – Себастьян Де Винсенти, 60; 1:1 – Благойче Лямчевски, 90+4



« Линкольн » (Гибралтар) – «Мидтьюлланд» (Дания) – 0:2



Голы: 0:1 – Мартин Пушич, 44; 0:2 – Микель Дэулэнн



« Жальгирис » (Литва) – «Мальме» (Швеция) – 0:1



Гол: 0:1 – Антон Тиннерхольм, 55



«Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!













