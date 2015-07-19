РФПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Динамо»

В матче 1-го тура чемпионата РФПЛ встречались «Зенит» и «Динамо». Гости начали матч активнее и заслуженно повели в счете. Это Александр Кокорин на 27-й минуте откликнулся на передачу Алексея Ионова. Но радовались динамовцы недолго. «Зенит» пошел в атаку и на 43-й минуте вынудил Томаша Губочана нарушить правила в собственной штрафной. Защитник получил красную карточку, а Халк уверенно реализовал пенальти. Второй тайм получился не менее интересным. Давление «Зенита» было серьезным, но Владимир Габулов команду выручал. Однако на 67-й минуте Олег Шатов точным ударом все-таки принес питерскому клубу тяжелую победу.



19 июля. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский»



Зенит – Динамо – 2:1 (1:1) Текстовый онлайн матча



Голы: 0:1 – Кокорин, 27; 1:1 – Халк, 43 (с пенальти); 2:1 – Шатов, 67.



Зенит: Лодыгин, Смольников, Гарай, Нету, Кришито, Гарсия, Юсупов (Файзулин, 67), Витсель, Халк (Рондон, 82), Шатов, Дзюба (Рязанцев, 78).



Динамо: Габулов, Данилкин, Соснин, Губочан, Жирков, Денисов, Зобнин, Ионов, Вальбуэна (Обольский, 88), Джуджак (Козлов, 46), Кокорин.



Предупреждения: Губочан, 15; Нету, 20; Шатов, 38; Обольский, 89.



Удаление: Губочан, 43.



Судья: Виталий Мешков (Дмитров)



