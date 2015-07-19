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РФПЛ. «Зенит» одержал волевую победу над «Динамо»

19 июля 2015, 15:31
1142

В матче 1-го тура чемпионата РФПЛ встречались «Зенит» и «Динамо». Гости начали матч активнее и заслуженно повели в счете. Это Александр Кокорин на 27-й минуте откликнулся на передачу Алексея Ионова. Но радовались динамовцы недолго. «Зенит» пошел в атаку и на 43-й минуте вынудил Томаша Губочана нарушить правила в собственной штрафной. Защитник получил красную карточку, а Халк уверенно реализовал пенальти. Второй тайм получился не менее интересным. Давление «Зенита» было серьезным, но Владимир Габулов команду выручал. Однако на 67-й минуте Олег Шатов точным ударом все-таки принес питерскому клубу тяжелую победу.

19 июля. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский»

Зенит – Динамо – 2:1 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Кокорин, 27; 1:1 – Халк, 43 (с пенальти); 2:1 – Шатов, 67.

Зенит: Лодыгин, Смольников, Гарай, Нету, Кришито, Гарсия, Юсупов (Файзулин, 67), Витсель, Халк (Рондон, 82), Шатов, Дзюба (Рязанцев, 78).

Динамо: Габулов, Данилкин, Соснин, Губочан, Жирков, Денисов, Зобнин, Ионов, Вальбуэна (Обольский, 88), Джуджак (Козлов, 46), Кокорин.

Предупреждения: Губочан, 15; Нету, 20; Шатов, 38; Обольский, 89.

Удаление: Губочан, 43.

Судья: Виталий Мешков (Дмитров)

Россия. Премьер-лига Россия Зенит Динамо
Комментарии (1142)
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Qranat
1437309536
Теперь, надеюсь, все поняли кто был заинтересован в уходе Толстых... Приватизация российского футбола (вместе с телевидением) \"народным достоянием\" закончена. Раньше хоть арбитры побаивались руководства РФС, а теперь все в одних руках и кормиться будут из одного \"народного\" кошелька. Все это к тому, что смотреть игры питерских уже нет необходимости - результат будет известен до игры, как и чемпионство... Подтверждение этому сегодняшний матч, в котором арбитр искал повод и нашел спасти \"Зенит\", придумав на Дзюбе пенальти (свалить этого артиста Губочан просто не смог бы-чистый нырок), которого не было со всех ракурсов (посмотрим на реакцию \"Свистка\" на НТВ+...думаю она будет смазана) и удалив динамовца. А потом и вовсе все спорные моменты трактовал в пользу питерских. Все хотят кушать... И даже ЧЕБАН приехал отметиться перед хозяином в VIP-ложе. Вновь вспоминаются отвратительные времена Мутко и Фурсенко. И эту клоунаду вы предлагаете смотреть на платных НТВ+ того же Газпрома с ангажированным Орловым ? Увольте. Жаль динамовских... да и всех болел российских. За что боролись...
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iri13
1437310180
300-я победа «Зенита» в чемпионате России!
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Димон Булыкин
1437310421
Я понимаю, когда Халк ныряет в матче с Крыльями или когда Уфа получает два левых пенальти от ЦСКА. В таких ситуациях можно поразглагольствовать. Но тут то всё по правилам. У Губо и так и так была бы красная- у него уже была жёлтая. Зачем по пустякам балаболить. Зенит с победой!
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Tamara Gorro
1437311390
всех болельщиков Зенита с ВЫНОСОМ МУСОРА!
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ТиГРЕНкиН
1437311792
масквичи уже пишут,что Матье в штрафной получил удар по горлу. понятно,что специалисты даже матч не смотрели. Удар был по Губочану,который до этого заехал самому Гарсии локтем. Хахахах! слышен треск московских жоп! =))
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Кабинетный Зенит
1437312551
Сегодня Зенит подтвердил гордое звание Кабинетного Чемпиона!
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КОТЛИН
1437312927
этой игрой Зенит еще раз всем доказал что в РПЛ есть Зенит и все остальные! гы-гы начало сезона-две убедительные по игре победы и одна чашка! гы-гы а вот кто в этом сезоне поборется за второе место и с умеет ли алинечев удержаться в со спартаком в РПЛ-вопрос открытый! гы-гы
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Masimobelini
1437314123
Троль и неадекват-разные люди.Болелы Москвы ,в основном неадекваты. Пуканы трещат от осознания ,что их клубы на голову уступают питерскому Зениту,вот и пишут всякий бред))
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ivo
1437322817
Ясно что сейчас может подняться большой зенитовский вой, но, моё мнение, о котором я ни с кем спорить не собираюсь, состоит в том, что вместе с космическими деньгами Газпрома, который нагнули на обслуживание любимого клуба всего нашего начальства, Зенит получил и право играть в режиме наибольшего благоприятствования. Весь мелкий фол противостоящей Зениту команды - судится, Зенит фолит сколько хочет и где хочет (в том числе и в своей штрафной. Пример - Гарсия на 5 мин. срубает в штрафной игрока ДМ и ... ничего). Грубость - очевидная и это пенальти. А может и + жёлтая. Но, разве можно \"великий\" Зенит обижать? Пенальти нет, Гарсия не наказан. Дзюба, весь матч просто вытаптывал соперников, весь матч толкался, не как слон, а как мамонт. А вот Губочана удалили просто не за что! Пенальти - был не стоит отрицать, но, за что и главное ЗАЧЕМ удалять игрока??? Тем более, до этого очевидно не назначался пенальти и не штрафовался Гарсия??? Для Халка штрафные вблизи ворот, судьи просто сочиняют. В общем, это было моё видение и я его никому не навязываю, но, что видно, то видно.
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pif57
1437336084
Арбитр Виталий Мешков, обслуживавший матч первого тура российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Динамо», получил от инспектора матча Юрия Чеботарёва неудовлетворительную оценку за свою работу, сообщает «Спорт-экспресс». В частности, на 4-й минуте матча полузащитник «Зенита» Хави Гарсия в своей штрафной площади ударил по лицу защитника «Динамо» Томаша Губочана. Отмечается, что Мешкову следовало удалить зенитовца с поля и назначить 11-метровый удар, однако этого сделано не было. Ну что кабинетные- начали защиту титула по всем правилам?
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