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Видаль попрощался с болельщиками «Ювентуса»

18 июля 2015, 15:46
127

Чилийский полузащитник на своей официальной странице в сети Instagram попрощался с болельщиками "Ювентуса". Тем самым игрок подтвердил информацию о том, что он переходит в "Баварию".

"Спасибо всем. Это были лучшие годы моей карьеры. Вы, болельщики, всегда здорово относились ко мне. Я буду очень скучать по вам. Спасибо за все, "Ювентус", - написал Видаль.

Все состоявшиеся трансферы чемпионата Италии можно посмотреть в обновляемой таблице летних переходов.

Источник: Instagram
Италия Ювентус Бавария Видаль Артуро
Комментарии (127)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Медет
1437224511
На понижение пошел.
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Fred Devil
1437225071
Нормальный ход жизни! Главное, что не в испанские пожиратели жизни ушёл. В Баварии он не затеряется!))
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Kurtd
1437225204
Странный трансфер.Бавария, при всем моём к ней уважении, на евроарене не столь сильна, чтобы бросать Турин и приличный клуб ради неё.Впрочем, Видалю виднее.Удачи!
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DavideSanton
1437228396
Всё ещё не могу поверить, что он уходит. Да и зачем продают? Он настоящий дюрасел центра поля, очень важный игрок, топ, настоящий ювентино ... список можно продолжать, а меняют максимум на золотого мальчика гетце, мда. Если Аллегри провалит эту перестройку, я ему этого так просто не прошу.
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Arhive
1437228740
покуда денежка не капнула на счета банка в Турине ни о каком трансфере говорить не надо.
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Apsny
1437235923
Чукотские разборки продолжаются).
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Сливки общества
1437236108
Это фэйк. Уже поступило опровержение.
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Juventus21
1437244969
Защитник \"Баварии\" Джером Боатенг назвал полузащитника \"Ювентуса\" Артуро Видаля игроком мирового класса, и признался: \"Я был бы рад, если бы он пришел\". На данный момент игрок сборной Чили находится на грани ухода из Старой Синьоры и должен присоединиться к чемпиону Германии. Боатенг же сказал пару слов о полузащитнике на пресс-конференции в Китае, где проходит предсезонная подготовка \"Баварии\". \"Он великий игрой\", - сказал защитник. \"Он - ТОП, игрок мирового класса. Я был бы рад, если бы он пришел. Он очень агрессивный, но при этом может сделать разницу для клуба в любом матче\". Как ожидается, Видаль перейдет в \"Баварию\" за 40 млн. евро. Официально о трансфере могут объявить в ближайшие дни.
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DonnyDarko
1437256762
просто хороший ответ в интервью Китайцам от Томаса Т. е. завтра Вы не покинете «Баварию». Томас: Для нас, игроков, очень важную роль играет такое понятие как «уважение». Пока я его получаю, у меня нет причин уходить.
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rheuksq
1437257061
Юве вперёд
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