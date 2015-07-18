Видаль попрощался с болельщиками «Ювентуса»

Чилийский полузащитник на своей официальной странице в сети Instagram попрощался с болельщиками "Ювентуса". Тем самым игрок подтвердил информацию о том, что он переходит в "Баварию".
"Спасибо всем. Это были лучшие годы моей карьеры. Вы, болельщики, всегда здорово относились ко мне. Я буду очень скучать по вам. Спасибо за все, "Ювентус", - написал Видаль.
Все состоявшиеся трансферы чемпионата Италии можно посмотреть в обновляемой таблице летних переходов.
"Спасибо всем. Это были лучшие годы моей карьеры. Вы, болельщики, всегда здорово относились ко мне. Я буду очень скучать по вам. Спасибо за все, "Ювентус", - написал Видаль.
Все состоявшиеся трансферы чемпионата Италии можно посмотреть в обновляемой таблице летних переходов.
Источник: Instagram