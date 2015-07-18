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Сафрониди: «Может, Фримпонгу средний палец отрезать?»

18 июля 2015, 01:15
54

Полузащитник «Уфы» Николай Сафрониди после стартового матча своей команды в новом сезоне против московского «Спартака» (2:2) поделился рецептом, как его партнеру Эммануэлю Фримпонгу в будущем избежать удаления за неспортивное поведение.
«Красная карточка африканца стала неожиданностью. Может, Фримпонгу отрезать средний палец, чтоб больше болельщикам его не показывал?.. Думаю, его могут дисквалифицировать на пять игр», - сказал Сафрониди.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Уфа Сафрониди Николай Фримпонг Эммануэль
Комментарии (54)
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vilmontil
1437171959
Какая содержательная новость
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Diak_horse
1437175624
Ой-ой!!! Фримпонг, между прочим, НАБРАЛСЯ СМЕЛОСТИ и извинился!!! И он мужик. А Коля грузинский - провокатор, таких из команды гнать надо!
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Cool-Kurt Angle
1437181012
Эменике в 2012 на сколько за это же получил дискву?
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cska plus
1437187644
возможно надо отрезать Фримпонгу палец а неадекватным болелам мясных язык!
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Анжи-Арена05
1437192796
Лучше тебе язык отрезать
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моэм
1437194524
Если разобрать весь эпизод,то Фримпонг однозначно виноват; посудите сами..проиграв позицию и уже не имея никакой возможности добраться до мяча,он подбежал и преднамеренно со злостью врубился так в соперника,что тот покатился кубарем,чем и вызвал недовольство и оскорбления,а после этого ещё и послал всех прилюдно...негры и так достали своей неприкосновенностью,что начали реально гнобить белых.
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удав
1437198691
расисты !!расчленить его собрались!?палец только начало=)
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Garrincha58
1437200540
тупые безмозглые мясники языки им свинячие надо отрезать оскорблять значит можно а ты должен это проглотить дурацкие правила
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AlexKane
1437200822
В первую очередь язык таким умникам
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aurora5858
1437206572
Рецепт прост -играть в варежках слабонервным А расистам банан в рот.
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