Сафрониди: «Может, Фримпонгу средний палец отрезать?»

Полузащитник «Уфы» Николай Сафрониди после стартового матча своей команды в новом сезоне против московского «Спартака» (2:2) поделился рецептом, как его партнеру Эммануэлю Фримпонгу в будущем избежать удаления за неспортивное поведение.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: «Красная карточка африканца стала неожиданностью. Может, Фримпонгу отрезать средний палец, чтоб больше болельщикам его не показывал?.. Думаю, его могут дисквалифицировать на пять игр», - сказал Сафрониди.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!