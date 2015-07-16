Матиас Месси: "Проблема Лео в том, что он аргентинец"

проблема роналды в том что он п Е д ИК
"Проблема Лео в том, что он аргентинец", - написал М. Месси на своей странице в социальной сети "Твиттер".
проблема роналды в том что он п Е д ИК
Ему дико повезло что он не какол...
че тут сравнивать барселона играет в наступательный футбол а аргентина в автобус и на чм и ка
просто надо Аргентине выбросить месю из сборной и всё будет хорошо. Аргентинцы всегда хорошо в качественный футбол играли, а с месей у них натужно получается
Это проблема?
Ничего себе, патриотичная семейка подобралась...))
Проблема в том , что он ипаный гном, который делает сасай всем членам УЕФА за ЗМ.
ЗМ ФИФА вручает, если чё.
Ну да, действительно, какая разница между совершенно разными организациями, о чем это мы.
Он знает о проблемах величайшего игрока, но не знает элементарной матчасти. Забавно таки)
NGY-Tyson-Zidan05-Aslan___777-Рауль и Зидан- и всякие там Мымрики и тд. МЕССИ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ЛУЧШИМ ЗАРУБЕЖНЫМ СПОРТСМЕНОМ 2015 ГОДА ПО ВЕРСИИ ESPN. Очевидно, что ваши высоко-интеллектуальные комментарии они не читают!!! ДАЖЕ НЕ ЛУЧШИМ ФУТБОЛИСТОМ, А ЛУЧШИМ СПОРТСМЕНОМ!!! Роналду дописали 5м, чтобы не плакал.
Ну конечно нам важен рейтинг НЕ футбольной организации, а американского спортивного канала, прям я буду страдать от этого!
P.S. После левых призов ЧМ и Копы Америки, большему удивляться не приходиться!
Так что, можешь дальше поклоняться и [Соблюдайте правила ]ть на плакат Месси!
Взял и обо**ал всю страну))
Проблем Лео в том, что он не может тащить сборную в самых ответственных матчах. Вот и всё.
МЛЯ И КАК ПОНЯТЬ ЕГО СЛОВА. МОЗГ СЛОМАЛСЯ МЛ.ТЬ
Что за чушь?Играть за Albiceleste,как за одну из величайших сборных в истории мирового футбола,это большая честь для любого аргентинского футболиста и уж точно это не должно быть какой то проблемой для тех,кто туда вызывается!Честно говоря задолбали эти "аналитические" вью звёздных пап,мам,братьев и сестер(