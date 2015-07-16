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    Матиас Месси: "Проблема Лео в том, что он аргентинец"

    Матиас Месси, брат нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, выразил сожаление в связи с тем, что футболист "Барселоны" после розыгрыша Кубка Америки подвергся критике со стороны СМИ и болельщиков. В Аргентине многие продолжают считать, что Месси в матчах за национальную команду не выкладывается так, как в "Барселоне".

    "Проблема Лео в том, что он аргентинец", - написал М. Месси на своей странице в социальной сети "Твиттер".
    Ранее СМИ сообщали, что Месси устал от критики в свой адрес и хочет прервать выступления за сборную Аргентины. Критиковать футболиста стали после финала Кубка Америки с участием аргентинской и чилийской сборных. Основное и дополнительное время этой игры закончилось нулевой ничьей, а в серии послематчевых пенальти аргентинцы проиграли со счетом 1:4.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    16.07.2015 07:10
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    Комментарии116
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      Рейтинг: +102

      зигзаг 21 июля 2015, 15:54

      проблема роналды в том что он п Е д ИК

      0
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      Рейтинг: +86

      wingback 17 июля 2015, 00:55

      Ему дико повезло что он не какол...

      1
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      Рейтинг: +34

      zolotoi33 16 июля 2015, 21:50

      че тут сравнивать барселона играет в наступательный футбол а аргентина в автобус и на чм и ка

      1
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      Рейтинг: +63

      andrew1965 16 июля 2015, 17:31

      просто надо Аргентине выбросить месю из сборной и всё будет хорошо. Аргентинцы всегда хорошо в качественный футбол играли, а с месей у них натужно получается

      6
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      Рейтинг: +128

      bars64 16 июля 2015, 17:27

      Это проблема?
      Ничего себе, патриотичная семейка подобралась...))

      1
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      Рейтинг: +68

      ЛиверпулькинГлор 16 июля 2015, 13:37

      Проблема в том , что он ипаный гном, который делает сасай всем членам УЕФА за ЗМ.

      2
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      ...
      Рейтинг: +80

      shaness > ЛиверпулькинГлор 16 июля 2015, 14:01

      ЗМ ФИФА вручает, если чё.

      4
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      Рейтинг: +68

      ЛиверпулькинГлор > shaness 16 июля 2015, 14:15

      Какая к уям разница?)

      2
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      Рейтинг: +80

      shaness > ЛиверпулькинГлор 16 июля 2015, 14:28

      Ну да, действительно, какая разница между совершенно разными организациями, о чем это мы.

      Он знает о проблемах величайшего игрока, но не знает элементарной матчасти. Забавно таки)

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      Рейтинг: +68

      ЛиверпулькинГлор > shaness 16 июля 2015, 18:32

      У меня узкая специализация =)

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      Рейтинг: +628

      OLEG 777 16 июля 2015, 13:19

      NGY-Tyson-Zidan05-Aslan___777-Рауль и Зидан- и всякие там Мымрики и тд. МЕССИ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ЛУЧШИМ ЗАРУБЕЖНЫМ СПОРТСМЕНОМ 2015 ГОДА ПО ВЕРСИИ ESPN. Очевидно, что ваши высоко-интеллектуальные комментарии они не читают!!! ДАЖЕ НЕ ЛУЧШИМ ФУТБОЛИСТОМ, А ЛУЧШИМ СПОРТСМЕНОМ!!! Роналду дописали 5м, чтобы не плакал.

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      Рейтинг: +92

      NGY > OLEG 777 16 июля 2015, 15:23

      Ну конечно нам важен рейтинг НЕ футбольной организации, а американского спортивного канала, прям я буду страдать от этого!

      P.S. После левых призов ЧМ и Копы Америки, большему удивляться не приходиться!
      Так что, можешь дальше поклоняться и [Соблюдайте правила ]ть на плакат Месси!

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      Рейтинг: +342

      mphuZ 16 июля 2015, 13:18

      Взял и обо**ал всю страну))

      Проблем Лео в том, что он не может тащить сборную в самых ответственных матчах. Вот и всё.

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      Рейтинг: +625

      el barsa 16 июля 2015, 12:23

      МЛЯ И КАК ПОНЯТЬ ЕГО СЛОВА. МОЗГ СЛОМАЛСЯ МЛ.ТЬ

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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- 16 июля 2015, 12:11

      Что за чушь?Играть за Albiceleste,как за одну из величайших сборных в истории мирового футбола,это большая честь для любого аргентинского футболиста и уж точно это не должно быть какой то проблемой для тех,кто туда вызывается!Честно говоря задолбали эти "аналитические" вью звёздных пап,мам,братьев и сестер(

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