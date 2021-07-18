Фото Месси с Кубком Америки побило рекорд инстаграма по лайкам среди спортсменов

Фотография форварда сборной Аргентины Лионеля Месси с завоеванным Кубком Америки набрала в инстаграме более 20 миллионов лайков. Это рекорд, если брать в расчет только спортсменов.

Месси опередил по количеству лайков пост Криштиану Роналду, опубликованный после смерти Диего Марадоны. Под тем фото 19,8 миллиона лайков.

Месси выиграл 1-й трофей со сборной Аргентины.

Месси дебютировал за Аргентину в 2005 году.

Аргентина взяла Кубок Америки впервые с 1993 года.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Месси – о Кубке Америки: «Посвящаю победу Марадоне. Спасибо, Боже, что сделал меня аргентинцем!»