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  • Фото Месси с Кубком Америки побило рекорд инстаграма по лайкам среди спортсменов

Фото Месси с Кубком Америки побило рекорд инстаграма по лайкам среди спортсменов

18 июля 2021, 11:45
5

Фотография форварда сборной Аргентины Лионеля Месси с завоеванным Кубком Америки набрала в инстаграме более 20 миллионов лайков. Это рекорд, если брать в расчет только спортсменов.

Месси опередил по количеству лайков пост Криштиану Роналду, опубликованный после смерти Диего Марадоны. Под тем фото 19,8 миллиона лайков.

  • Месси выиграл 1-й трофей со сборной Аргентины.
  • Месси дебютировал за Аргентину в 2005 году.
  • Аргентина взяла Кубок Америки впервые с 1993 года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Месси – о Кубке Америки: «Посвящаю победу Марадоне. Спасибо, Боже, что сделал меня аргентинцем!»

Источник: инстаграм Лионеля Месси
Кубок Америки Испания. Примера Аргентина Барселона Месси Лионель
Комментарии (5)
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Cules2013
1626623426
о да, современные новости - кто кого по лайкам обогнал. Ещё недавно говорили, что Месси лучше Роналду, потому что больше забил, или лучше пасы голевые отдаёт. А теперь мы дожили то тех неадекватных времён, когда Месси лучше Роналду (или наоборот, в зависимости от ситуации), потому как у него на 200 тыс. лайков больше к какому-то там посту. Это мне напоминает, как многие зрители всерьёз рассуждаю о том, что один фильм лучше другого, потому как у него больше кассовые сборы или больше просмотров на Netflix. ****.
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Plyash
1626629846
Месси,ты лучший на планете.У тебя поклонников больше,чем пресса всего мира пыталась нам навязать.Браво,удачи тебе,футбольный маэстро.
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