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    Фото Месси с Кубком Америки побило рекорд инстаграма по лайкам среди спортсменов

    Фотография форварда сборной Аргентины Лионеля Месси с завоеванным Кубком Америки набрала в инстаграме более 20 миллионов лайков. Это рекорд, если брать в расчет только спортсменов.

    Месси опередил по количеству лайков пост Криштиану Роналду, опубликованный после смерти Диего Марадоны. Под тем фото 19,8 миллиона лайков.

    • Месси выиграл 1-й трофей со сборной Аргентины.
    • Месси дебютировал за Аргентину в 2005 году.
    • Аргентина взяла Кубок Америки впервые с 1993 года.

    Месси – о Кубке Америки: «Посвящаю победу Марадоне. Спасибо, Боже, что сделал меня аргентинцем!»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Лионеля Месси

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