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    Месси после победы в Кубке Америки созвонился с семьей с поля «Мараканы»

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси связался с семьей сразу после победы в финале Кубка Америки над Бразилией (1:0). Он вышел на видеозвонок прямо с поля «Мараканы».

    В течение Кубка Америки Месси не имел возможности вживую видеться с семьей.

    • Месси выиграл 1-й трофей со сборной Аргентины.
    • Месси дебютировал за Аргентину в 2005 году.
    • Аргентина взяла Кубок Америки впервые с 1993 года.

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    Источник: твиттер ESPN FC

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +294

      lNeTl 38 минут назад

      Совсем другой человек без бороды,красавчег, наконец-то долгожданный трофей,какой ни какой,но трофей!

      1
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      Рейтинг: +448

      mama1991 > lNeTl 19 минут назад

      То же Евро, тока за океаном!

      0
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      Рейтинг: -772

      СуперПАВ9 1 час назад

      Клоун

      0
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      Рейтинг: +57

      VITOLD37 > СуперПАВ9 1 час назад

      Понятно почему у тебя такой рейтинг, только гадости можешь о людях писать, уверен ты завистливый и злой человек с заниженной самооценкой, и думаю мне сейчас кучу оскорблений напишешь

      4
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      Рейтинг: +1436

      lek! > VITOLD37 41 минуту назад

      Он же жинкин черт , по этому обижен на Месси.

      0
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      Рейтинг: +6503

      playsh 2 часа назад

      Поделился своим успехом с самыми близкими и главными людьми в его жизни.
      Лео,ты один из величайших спортсменов планеты и лучший футболист в этом мире.
      Удачи тебе и твоей семье.

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