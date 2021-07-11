Месси после победы в Кубке Америки созвонился с семьей с поля «Мараканы»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси связался с семьей сразу после победы в финале Кубка Америки над Бразилией (1:0). Он вышел на видеозвонок прямо с поля «Мараканы».

В течение Кубка Америки Месси не имел возможности вживую видеться с семьей.

Месси выиграл 1-й трофей со сборной Аргентины.

Месси дебютировал за Аргентину в 2005 году.

Аргентина взяла Кубок Америки впервые с 1993 года.