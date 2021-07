Месси после победы в Кубке Америки созвонился с семьей с поля «Мараканы»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси связался с семьей сразу после победы в финале Кубка Америки над Бразилией (1:0). Он вышел на видеозвонок прямо с поля «Мараканы».

В течение Кубка Америки Месси не имел возможности вживую видеться с семьей.

Messi's family couldn't be with him in Brazil due to COVID restrictions, so he facetimed them after winning the Copa America pic.twitter.com/n6NmGCjZx6