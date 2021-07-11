Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины

лучше поздно чем ни когда теперь ещё мир выиграть и можно на пенсию
Сборная Аргентины в финале Кубка Америки обыграла Бразилию (1:0) и выиграла турнир.
Нападающий Лионель Месси завоевал первый крупный трофей с аргентинской сборной. До этого он побеждал только на Олимпиаде.
- Месси дебютировал за Аргентину в 2005 году.
- Форвард четырежды доходил до финалов крупных турниров, но ни разу не побеждал в них.
#VibraElContinente #CopaAmérica pic.twitter.com/8hnulgDfwo— Copa América (@CopaAmerica) July 11, 2021