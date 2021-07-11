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    Месси выиграл первый трофей со сборной Аргентины

    Сборная Аргентины в финале Кубка Америки обыграла Бразилию (1:0) и выиграла турнир.

    Нападающий Лионель Месси завоевал первый крупный трофей с аргентинской сборной. До этого он побеждал только на Олимпиаде.

    • Месси дебютировал за Аргентину в 2005 году.
    • Форвард четырежды доходил до финалов крупных турниров, но ни разу не побеждал в них.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +710

      kosmonaft 17 минут назад

      лучше поздно чем ни когда теперь ещё мир выиграть и можно на пенсию

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      Рейтинг: +1353

      МВС 25 минут назад

      Столько лет Лео шел к этому чемпионству и вот,наконец,это свершилось!искренние поздравления.

      0
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      Рейтинг: +10

      wago42 30 минут назад

      1b2k.info - вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер. Бесплатно!!! И самое главное честная статистика

      0
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      Рейтинг: +63

      Soccerdealer63 47 минут назад

      Серьёзнейшая заява на предстоящий мир...

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      Рейтинг: +31100

      zra78 1 час назад

      Рад за Месси,,как и за КР когда Португалия выиграла Евро. Ибо такие "инопланетяне" без трофеев в сборной как то....

      2
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      Рейтинг: +6736

      Cleaner 1 час назад

      Ну наконец то!!!

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      Рейтинг: +63

      Soccerdealer63 > Cleaner 1 час назад

      Ну... под конец-то...))+

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      Рейтинг: +132

      Venom888 2 часа назад

      Охренеть "достижение" на закате карьеры)))

      Вон Конор ногу сломал себе сегодня на титульном бою, тоже на закате карьеры. Вот это "достижение" ))))

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      Рейтинг: +6736

      Cleaner > Venom888 1 час назад

      Хабиб показал всем, кто такой Конор. И завершил его карьеру НАВСЕГДА.

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      Рейтинг: +63

      Soccerdealer63 > Venom888 49 минут назад

      Достижение безусловно! И не Месси лично, а КОМАНДЫ!
      Десятки тысяч футболистов, которых мы и не только мы считаем и считали звёздами ушли в небытие не выиграв со сборной ничего...Ни на старте, ни на закате карьеры! Переломав и себе и соперникам тысячи ног, лодыжек и носов))+

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      Рейтинг: +5032

      GoldPlayFIFARus9 2 часа назад

      Это 3-й титул со сборной. На сколько мне известно, он ещё выиграл олимпийские игры и молодёжный ЧМ

      2
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      Рейтинг: +7409

      piligrim1986 3 часа назад

      и видимо последний

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      Рейтинг: +6736

      Cleaner > piligrim1986 1 час назад

      ЧМ впереди.

      1
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      Рейтинг: +1606

      Январь 59 3 часа назад

      Кубок Америки - это как у КриРо победа в ЧЕ.

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