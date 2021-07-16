«Этот трофей я больше всего хотел видеть на своей коже». Ди Мария сделал тату в честь победы в Кубке Америки

Футболист сборной Аргентины Анхель Ди Мария отразил победу в Кубке Америки на теле. Он сделал тату.
«Большое спасибо, друг, за эту бешеную татуировку. Наступил день, когда я могу сделать себя одним из трофеев, который я больше всего хотел видеть на своей коже. Вперед, Аргентина!» – написал Ди Мария.
- Ди Мария в финале с Бразилией забил победный мяч (1:0).
- Ранее Ди Мария выигрывал со сборной Олимпиаду-2008.
- Татуировку в честь победы на Евро-2020 сделал партнер Ди Марии по «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма.
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Ди Мария: «Месси после победы над Бразилией сказал мне спасибо. До матча он говорил, что это будет мой финал»
Источник: инстаграм Анхеля Ди Марии