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  • «Этот трофей я больше всего хотел видеть на своей коже». Ди Мария сделал тату в честь победы в Кубке Америки

«Этот трофей я больше всего хотел видеть на своей коже». Ди Мария сделал тату в честь победы в Кубке Америки

16 июля 2021, 21:14
4

Футболист сборной Аргентины Анхель Ди Мария отразил победу в Кубке Америки на теле. Он сделал тату.

«Большое спасибо, друг, за эту бешеную татуировку. Наступил день, когда я могу сделать себя одним из трофеев, который я больше всего хотел видеть на своей коже. Вперед, Аргентина!» – написал Ди Мария.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ди Мария: «Месси после победы над Бразилией сказал мне спасибо. До матча он говорил, что это будет мой финал»

Источник: инстаграм Анхеля Ди Марии
Кубок Америки Франция. Лига 1 Аргентина ПСЖ Ди Мария Анхель
Комментарии (4)
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Fusballer
1626459578
А кубок мира надо на жопе вытутаировать!
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Plyash
1626512266
Ребята,почему такой негатив? Спортивный титул выиграть дано единицам,вещь штучная и эксклюзивная. Если тату наколото в честь какого-то великого события,тем более связанного с твоей Родиной,которую ты же и прославил,то почему нет. Вспомните татушки "ни о чём",ну к примеру,у известных всем Кокорина или Мамаева,здесь просто бессмыслица,согласен. Главное,какой смысловой контекст несёт то или иное действие футболиста,мне так кажется.
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