«Этот трофей я больше всего хотел видеть на своей коже». Ди Мария сделал тату в честь победы в Кубке Америки

Ребята,почему такой негатив? Спортивный титул выиграть дано единицам,вещь штучная и эксклюзивная.
Если тату наколото в честь какого-то великого события,тем более связанного с твоей Родиной,которую ты же и прославил,то почему нет.
Вспомните татушки "ни о чём",ну к примеру,у известных всем Кокорина или Мамаева,здесь просто бессмыслица,согласен.
Главное,какой смысловой контекст несёт то или иное действие футболиста,мне так кажется.
Футболист сборной Аргентины Анхель Ди Мария отразил победу в Кубке Америки на теле. Он сделал тату.
«Большое спасибо, друг, за эту бешеную татуировку. Наступил день, когда я могу сделать себя одним из трофеев, который я больше всего хотел видеть на своей коже. Вперед, Аргентина!» – написал Ди Мария.
- Ди Мария в финале с Бразилией забил победный мяч (1:0).
- Ранее Ди Мария выигрывал со сборной Олимпиаду-2008.
- Татуировку в честь победы на Евро-2020 сделал партнер Ди Марии по «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма.
Ди Мария: «Месси после победы над Бразилией сказал мне спасибо. До матча он говорил, что это будет мой финал»