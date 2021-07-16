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    «Этот трофей я больше всего хотел видеть на своей коже». Ди Мария сделал тату в честь победы в Кубке Америки

    Футболист сборной Аргентины Анхель Ди Мария отразил победу в Кубке Америки на теле. Он сделал тату.

    «Большое спасибо, друг, за эту бешеную татуировку. Наступил день, когда я могу сделать себя одним из трофеев, который я больше всего хотел видеть на своей коже. Вперед, Аргентина!» – написал Ди Мария.

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    Источник: инстаграм Анхеля Ди Марии

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    16.07.2021 21:14
    Комментарии7
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      Рейтинг: +6686

      playsh 17 июля, 11:57

      Ребята,почему такой негатив? Спортивный титул выиграть дано единицам,вещь штучная и эксклюзивная.
      Если тату наколото в честь какого-то великого события,тем более связанного с твоей Родиной,которую ты же и прославил,то почему нет.
      Вспомните татушки "ни о чём",ну к примеру,у известных всем Кокорина или Мамаева,здесь просто бессмыслица,согласен.
      Главное,какой смысловой контекст несёт то или иное действие футболиста,мне так кажется.

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      Рейтинг: -752

      СуперПАВ9 16 июля, 22:01

      Люди идиоты

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      Рейтинг: +6686

      playsh > СуперПАВ9 17 июля, 11:59

      ???

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      Рейтинг: -752

      СуперПАВ9 > playsh 17 июля, 13:19

      Татуеровки делают только идиоты

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      Рейтинг: +5650

      Fusballer 16 июля, 21:19

      А кубок мира надо на жопе вытутаировать!

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      Рейтинг: -752

      СуперПАВ9 > Fusballer 16 июля, 22:01

      Вытутуруй себе налбу ромбик

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      Рейтинг: +6686

      playsh > Fusballer 17 июля, 12:07

      ???

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