«Интернасьонал» выиграл в полуфинале Кубка Либертадорес

В матче 1/2 финала Кубка Либертадорес бразильский «Интернасьонал» на домашнем стадионе со счетом 2:1 выиграл у мексиканского «Тигреса».

Счет открыл Андрес Д'Алессандро, а Валдивия вскоре упрочил преимущество бразильского клуба. На 23-й минуте Уго Айяла сократил отставание гостей, забив последний гол в матче. На 58-й минуте Айяла за вторую желтую карточку был удален с поля, но хозяева численное преимущество не использовали.