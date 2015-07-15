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    "Сибирь" обыграла "Енисей" во втором туре ФНЛ

    Новосибирская "Сибирь" обыграла красноярский "Енисей" в матче 2-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
    Встреча в Новосибирске закончилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч на 74-й минуте с пенальти забил Максим Житнев.
    "Сибирь" в третьем туре встретится в гостях с "Тюменью", а "Енисей", потерпевший второе поражение в двух матчах, дома сыграет с калининградской "Балтикой". Обе встречи пройдут 20 июля.
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    Источник: Р-Спорт

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    15.07.2015 18:22
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +32

      Телогрейка 17 июля 2015, 13:59

      Сибирь - бодрое начало, на скоко хватит...

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 15 июля 2015, 22:46

      Енисей ни дома, ни в гостях, печалька

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 15 июля 2015, 19:30

      Очень тяжело играет Сибирь, особенно в первом тайме, вообще пешком ходили. Во втором тайме забегали, Беляев освежил игру, но очень много брака на ровном месте допускали многие игроки Сибири. Енисей играл гораздо более уверенно, сыгранно, видна была более менее поставленная игра. У Сибири пока такого не видно, очень повезло, что поставили пенальти и Житнев забил гол. Иначе, уверен, Сибирь бы сегодня так и не забила.

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      Рейтинг: +375

      NeiSeS > Petrak86 15 июля 2015, 22:00

      а у нас наоборот) первый тайм побегаем, а в перерыве батарейку вынимаем и в спячку)

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 15 июля 2015, 18:47

      Натужно.

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      Рейтинг: +397

      Твой Босс и Отец 15 июля 2015, 18:43

      Через пару лет в ФНЛ будет клуб с названием "Аляска"

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      Рейтинг: +131

      Русский Моуриньо 15 июля 2015, 18:36

      Сибирь!!!!

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