"Сибирь" обыграла "Енисей" во втором туре ФНЛ

Сибирь - бодрое начало, на скоко хватит...
Новосибирская "Сибирь" обыграла красноярский "Енисей" в матче 2-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча в Новосибирске закончилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч на 74-й минуте с пенальти забил Максим Житнев.
"Сибирь" в третьем туре встретится в гостях с "Тюменью", а "Енисей", потерпевший второе поражение в двух матчах, дома сыграет с калининградской "Балтикой". Обе встречи пройдут 20 июля.
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