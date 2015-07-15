«Сибирь» обыграла «Енисей» во втором туре ФНЛ

Новосибирская «Сибирь» обыграла красноярский «Енисей» в матче 2-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).



Встреча в Новосибирске закончилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч на 74-й минуте с пенальти забил Максим Житнев.

