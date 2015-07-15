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    «Сибирь» обыграла «Енисей» во втором туре ФНЛ

    Новосибирская «Сибирь» обыграла красноярский «Енисей» в матче 2-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
    Встреча в Новосибирске закончилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч на 74-й минуте с пенальти забил Максим Житнев.
    «Сибирь» в третьем туре встретится в гостях с «Тюменью», а «Енисей», потерпевший второе поражение в двух матчах, дома сыграет с калининградской «Балтикой». Обе встречи пройдут 20 июля.
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    Источник: Р-Спорт

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    15.07.2015 18:22
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    Комментарии (8)
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    Русский Моуриньо
    1436974591
    Сибирь!!!!
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    Твой Босс и Отец
    1436974984
    Через пару лет в ФНЛ будет клуб с названием \"Аляска\"
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    ДАША Д
    1436975244
    Натужно.
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    Petrak86
    1436977805
    Очень тяжело играет Сибирь, особенно в первом тайме, вообще пешком ходили. Во втором тайме забегали, Беляев освежил игру, но очень много брака на ровном месте допускали многие игроки Сибири. Енисей играл гораздо более уверенно, сыгранно, видна была более менее поставленная игра. У Сибири пока такого не видно, очень повезло, что поставили пенальти и Житнев забил гол. Иначе, уверен, Сибирь бы сегодня так и не забила.
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    artem 81
    1436989566
    Енисей ни дома, ни в гостях, печалька
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    Телогрейка
    1437130754
    Сибирь - бодрое начало, на скоко хватит...
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    ologreds
    1694997607
    numo435768
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