«Сибирь» обыграла «Енисей» во втором туре ФНЛ

Новосибирская «Сибирь» обыграла красноярский «Енисей» в матче 2-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча в Новосибирске закончилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный мяч на 74-й минуте с пенальти забил Максим Житнев.
«Сибирь» в третьем туре встретится в гостях с «Тюменью», а «Енисей», потерпевший второе поражение в двух матчах, дома сыграет с калининградской «Балтикой». Обе встречи пройдут 20 июля.
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