Олисе назначен главным тренером сборной Нигерии

Сандей Олисе стал главным тренером сборной Нигерии по футболу, сменив у руля команды Стивена Кеши, сообщается на официальном сайте Нигерийской футбольной федерации.



Кеши был уволен из сборной Нигерии в начале июля в связи с тем, что федерация посчитала, что Кеши приложил недостаточно усилий, которые требовались от него для достижения целей, как это указано в условиях контракта.



Сорокалетний Олисе, который приходится дядей экс-футболисту московского ЦСКА Секу Олисе, ранее работал тренером бельгийского клуба "Вервьетуа". В качестве игрока Олисе выступал за немецкие "Кельн" и "Боруссию" (Дортмунд), голландский "Аякс", итальянский "Ювентус", провел 54 матча за сборную Нигерии. Олисе выиграл чемпионат Нидерландов и чемпионат Германии, победил на Кубке африканских наций и завоевал золото Олимпиады-1996.

