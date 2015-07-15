Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Олисе назначен главным тренером сборной Нигерии

    Сандей Олисе стал главным тренером сборной Нигерии по футболу, сменив у руля команды Стивена Кеши, сообщается на официальном сайте Нигерийской футбольной федерации.
    Кеши был уволен из сборной Нигерии в начале июля в связи с тем, что федерация посчитала, что Кеши приложил недостаточно усилий, которые требовались от него для достижения целей, как это указано в условиях контракта.
    Сорокалетний Олисе, который приходится дядей экс-футболисту московского ЦСКА Секу Олисе, ранее работал тренером бельгийского клуба "Вервьетуа". В качестве игрока Олисе выступал за немецкие "Кельн" и "Боруссию" (Дортмунд), голландский "Аякс", итальянский "Ювентус", провел 54 матча за сборную Нигерии. Олисе выиграл чемпионат Нидерландов и чемпионат Германии, победил на Кубке африканских наций и завоевал золото Олимпиады-1996.
    Кеши возглавлял сборную Нигерии с 2011 года и привел ее к победе в Кубке африканских наций-2013. В октябре прошлого года специалист был уволен с поста главного тренера сборной за неудовлетворительные результаты команды в квалификации Кубка африканских наций-2015, однако позже был восстановлен в должности.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2015 12:08
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +222

      удав 15 июля 2015, 15:05

      у них оказывается тренеров увольняют - я думал съедают=))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      Петр 1 15 июля 2015, 13:34

      слуцкого ему в помощники!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +801

      ОЛЛС 15 июля 2015, 13:29

      Скорее бы чемпионат начался.:))))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      ALEX_17 15 июля 2015, 12:18

      Я уж подумал Секу Олисе))))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +196

      Forint > ALEX_17 15 июля 2015, 12:26

      ну естественно, мы кроме секу других не знаем, а эта новость нигерийцам из РУДН видать :)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11