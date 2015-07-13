"СЭ": Черчесов уволен

Как информирует источник, главный тренер московского "Динамо" Станислав Черчесов сегодня получил уведомление об отставке. Специалист в понедельник провел встречу с руководителями клуба, после которой, вероятно. и было принято такое решение. По всей видимости, в ближайшее время о расторжении контракта с Черчесовым будет объявлено официально.



В "Динамо" наставник работает с 2014-го года.



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