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    "СЭ": Черчесов уволен

    Как информирует источник, главный тренер московского "Динамо" Станислав Черчесов сегодня получил уведомление об отставке. Специалист в понедельник провел встречу с руководителями клуба, после которой, вероятно. и было принято такое решение. По всей видимости, в ближайшее время о расторжении контракта с Черчесовым будет объявлено официально.

    В "Динамо" наставник работает с 2014-го года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.07.2015 14:28
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    Комментарии226
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 17 июля 2015, 09:40

      По обоюдному согласию разошлись...

      0
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      Рейтинг: +154

      Ac Milan Champion 14 июля 2015, 01:02

      Руководство динамо не нормальная так же как и наша Терековская)) при Черчесове ТЕРЕК Е*АЛ всех подряд я это не забуду никогда! Вернуть бы Стаса в Терек! Куда бы он не пошел работать удачи ему!!!

      0
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      Рейтинг: +673

      Кабинетный Зенит 14 июля 2015, 00:35

      Заслужил !

      0
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 13 июля 2015, 23:15

      Всех лихорадит. Бабла нема. Вот и думают, как бы нахаляву чемпионат выиграть, а не получится ( а , конечно, не получится), так фейр плэй обвинят.

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      Рейтинг: +630

      tiss 13 июля 2015, 21:53

      На рынок.Торговать обувью.Лучшего ты не достоин.

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      Рейтинг: +12

      голова1989 13 июля 2015, 21:37

      кто будет вместо его

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 13 июля 2015, 18:57

      Напрасно...

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      Рейтинг: +335

      Поц 13 июля 2015, 18:52

      Опять: чемодан - ишак - кишлак.

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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 13 июля 2015, 18:36

      Зря..

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      Рейтинг: +12

      Алессандро 13 июля 2015, 18:30

      Говорят компенсация ему 2 млн долляров. Будет хоть на что обувь нормальную купить, не все в шлепках ходить.

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