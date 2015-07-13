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    «СЭ»: Черчесов уволен

    Как информирует источник, главный тренер московского «Динамо» Станислав Черчесов сегодня получил уведомление об отставке. Специалист в понедельник провел встречу с руководителями клуба, после которой, вероятно. и было принято такое решение. По всей видимости, в ближайшее время о расторжении контракта с Черчесовым будет объявлено официально.

    В «Динамо» наставник работает с 2014-го года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.07.2015 14:28
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    Комментарии (230)
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    RussianHorse
    1436801805
    Зря..
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    Поц
    1436802730
    Опять: чемодан - ишак - кишлак.
    Ответить
    Павлюченко 13
    1436803073
    Напрасно...
    Ответить
    голова1989
    1436812666
    кто будет вместо его
    Ответить
    tiss
    1436813633
    На рынок.Торговать обувью.Лучшего ты не достоин.
    Ответить
    Супервайзер
    1436818516
    Всех лихорадит. Бабла нема. Вот и думают, как бы нахаляву чемпионат выиграть, а не получится ( а , конечно, не получится), так фейр плэй обвинят.
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    Кабинетный Зенит
    1436823359
    Заслужил !
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    Ac Milan Champion
    1436824948
    Руководство динамо не нормальная так же как и наша Терековская)) при Черчесове ТЕРЕК Е*АЛ всех подряд я это не забуду никогда! Вернуть бы Стаса в Терек! Куда бы он не пошел работать удачи ему!!!
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    Sevastopol-www
    1437115212
    По обоюдному согласию разошлись...
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    ologreds
    1694997621
    numo435563
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