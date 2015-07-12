Гвардиола: "Швайнштайгер сам решил уйти в "МЮ"

Главный тренер немецкой "Баварии" Хосеп Гвардиола прокомментировал уход из команды в "Манчестер Юнайтед" полузащитника Бастиана Швайнштайгера.



"Он сам принял такое решение. Мы с ним поговорили и стало ясно, что он хочет получить новый опыт", - сказал испанец.



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