Гвардиола: "Швайнштайгер сам решил уйти в "МЮ"

вранье, выдавил лысый его из команды... Бавария играет с огнем...
Главный тренер немецкой "Баварии" Хосеп Гвардиола прокомментировал уход из команды в "Манчестер Юнайтед" полузащитника Бастиана Швайнштайгера.
"Он сам принял такое решение. Мы с ним поговорили и стало ясно, что он хочет получить новый опыт", - сказал испанец.
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