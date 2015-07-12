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    Гвардиола: "Швайнштайгер сам решил уйти в "МЮ"

    Главный тренер немецкой "Баварии" Хосеп Гвардиола прокомментировал уход из команды в "Манчестер Юнайтед" полузащитника Бастиана Швайнштайгера.

    "Он сам принял такое решение. Мы с ним поговорили и стало ясно, что он хочет получить новый опыт", - сказал испанец.

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    Источник: Twitter

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    12.07.2015 22:43
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    Комментарии99
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 15 июля 2015, 22:06

      вранье, выдавил лысый его из команды... Бавария играет с огнем...

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      Рейтинг: +283

      nahan 13 июля 2015, 21:07

      Бежит от Папа...

      0
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 13 июля 2015, 14:05

      А Швайнштайгер-то не промах... Снялся в рекламе наушников на тему своего ухода. Так мило. На стадион прийти или хотя бы пресс-конференцию собрать слабо, а видео всякие в инете лепить в самый раз.

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      Рейтинг: +664

      Die Roten 13 июля 2015, 13:39

      скоро и уборщица баварии даст интервью на тему "гвардиола не виноват что швайни ушел".может хватит уже.

      3
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      Рейтинг: +128

      bars64 13 июля 2015, 12:42

      А, ну конечно...
      "Не виноватая я! Он сам ушел!"
      Тьфу на тебя, каталонское недоразумение. И когда ты уйдешь врать в другое место...??

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      Рейтинг: +421

      Сливки общества > bars64 13 июля 2015, 12:57

      Ава от души.)) Где нашел?:)

      5
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      Рейтинг: +131

      catalan_from_baku 13 июля 2015, 11:16

      Один знакомый живет в Мюнхене. Недавно мы с ним по скайпу говорили. И вдруг у него возникли проблемы с интернетом. Он был не в сети где то 5 минут. Когда соединение восстановилось, я спросил "что случилось там?" он сказал инет вырубился, это все Пеп. Если бы не он, инет бы работал без проблем. И тут я понял что все проблемы в мире имеют одного виновника. Это лысый

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > catalan_from_baku 13 июля 2015, 11:57

      Сам придумал эту бредятину...или где то почитал?)))

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      Рейтинг: +131

      catalan_from_baku > dimagas1 13 июля 2015, 12:01

      нее мы шутим всегда с ним поэтому поводу, он тоже Барселонист)

      0
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > catalan_from_baku 13 июля 2015, 12:03

      С Мюнхена?)))Во насмешил ....это как в Мадриде быть фаном Барселоны))))

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      Рейтинг: +131

      catalan_from_baku > dimagas1 13 июля 2015, 12:04

      и такие есть, и фанаты Реала в Барселоне есть. Он не родился там, учится просто)

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      Рейтинг: +421

      Сливки общества > dimagas1 13 июля 2015, 19:11

      Ну, нашлись же в Барселоне фанаты Баварии.)

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      Рейтинг: +90

      marvel777 13 июля 2015, 11:10

      и Кроос сам решил но видимо не сними проблема раз регулярно при лысом хотят уйти.

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      Рейтинг: +46

      Bayerische Fan 13 июля 2015, 10:11

      Бастиан являлся олицетворением «Баварии» последних лет. С его уходом команда потеряла не просто одного игрока, она потеряла душу.

      Легенда клуба, настоящий боец, прошедший все уровни конкурентной борьбы, харизматичный лидер, чувствовавший вкусы горьких поражений и сладких побед. От ряда проигранных финалов с нереализованными пенальти и упущенными моментами и ярлыка неудачников, до абсолютного триумфа на всех фронтах и званий чемпиона. Бессмысленно пытаться перечислять все важные моменты баварской карьеры Швайнштайгера, их было слишком много. Бессмысленно рассуждать над тем, что на самом деле он значил для мюнхенского гранда. Достаточно того, что говоря о Швайнштайгере, на ум всегда будет приходить в первую очередь «Бавария».

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      Рейтинг: +664

      Die Roten > Bayerische Fan 13 июля 2015, 13:40

      прекрасные слова!

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      Рейтинг: +46

      Bayerische Fan 13 июля 2015, 10:07

      "Мы с ним поговорили, я ему сказал, что он у меня играть не будет, и он сказал, что сам принял решение уйти." Вот так вернее будет.

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      Рейтинг: +239

      Caesar555 13 июля 2015, 09:47

      Вот бы Пеп сам решил уйти из Баварии.

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