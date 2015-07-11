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    Ван Перси завтра пройдет медобследование в "Фенербахче"

    Нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин Ван Перси завтра прилетит в Стамбул для прохождения медобследования перед заключением контракта с "Фенербахче", информирует goal.com. Предполагается, что 31-летний голландец подпишет с клубом четырехлетний контракт, а сумма трансфера составит 6,5 млн евро.

    В минувшем сезоне нападающий провел 27 матчей и забил 10 голов в чемпионате Англии, пропустив ряд встреч из-за травм.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 11:40
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +593

      112910415 12 июля 2015, 20:13

      довольно грустно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +96

      Islam0500 11 июля 2015, 15:58

      Погасла значит звезда Ван Перси

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 11 июля 2015, 15:39

      Что он там забыл

      0
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    • ...
      Рейтинг: +201

      dante_voorhees 11 июля 2015, 14:24

      С ним давно было уже ясно что перейдет, надо других игроков подписать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      inz87 11 июля 2015, 14:15

      загубили талант в мю, а мог бы выигрывать трофеи с Арсеналом

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 11 июля 2015, 14:13

      не надо ему бухать сегодня

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      4 walls 11 июля 2015, 14:12

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      Ответить
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      Рейтинг: +72

      Selim Yavuz 11 июля 2015, 13:31

      Отлично!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 11 июля 2015, 13:13

      кидок,наряду с Насри и Туре

      0
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      Рейтинг: +3416

      FRZZ 11 июля 2015, 12:35

      Оказывается у Ван Перси жена мусульманка. Зовут ее Бюшра.У них сын и дочь. А у дочери двойное имя Диана Лейла.

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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees > FRZZ 11 июля 2015, 14:22

      Сам Ван Перси тоже мусульманин

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      Рейтинг: +3416

      FRZZ > dante_voorhees 11 июля 2015, 15:41

      Нет, сам не мусульманин, он говорил, что еще не готов.

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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees > FRZZ 11 июля 2015, 16:33

      он принял ислам есть его интервью и фото с мечети

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