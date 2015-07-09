Подписание контрактов Дьякова и М'Вилы с "Динамо" находится под вопросом

Получается из Черчесова клоуна делают.
Сегодня состоялось заседание совета директоров футбольного клуба "Динамо". На нем в числе прочих рассматривался вопрос о подписании контрактов со свободными агентами Виталием Дьяковым и Янном МВила, которые проходят предсезонные сборы в составе "Динамо".
По предварительной информации совет директоров не утвердил сделки по данным игрокам, и контракты с ними по прежнему не подписаны. Остается неясным, отложен этот вопрос на неопределенный срок или же контракты с игроками подписаны не будут вообще.