Подписание контрактов Дьякова и М'Вилы с "Динамо" находится под вопросом

Сегодня состоялось заседание совета директоров футбольного клуба "Динамо". На нем в числе прочих рассматривался вопрос о подписании контрактов со свободными агентами Виталием Дьяковым и Янном МВила, которые проходят предсезонные сборы в составе "Динамо".



По предварительной информации совет директоров не утвердил сделки по данным игрокам, и контракты с ними по прежнему не подписаны. Остается неясным, отложен этот вопрос на неопределенный срок или же контракты с игроками подписаны не будут вообще.





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