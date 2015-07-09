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    Подписание контрактов Дьякова и М'Вилы с "Динамо" находится под вопросом

    Сегодня состоялось заседание совета директоров футбольного клуба "Динамо". На нем в числе прочих рассматривался вопрос о подписании контрактов со свободными агентами Виталием Дьяковым и Янном МВила, которые проходят предсезонные сборы в составе "Динамо".

    По предварительной информации совет директоров не утвердил сделки по данным игрокам, и контракты с ними по прежнему не подписаны. Остается неясным, отложен этот вопрос на неопределенный срок или же контракты с игроками подписаны не будут вообще.

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    09.07.2015 16:54
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    Комментарии129
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      Рейтинг: +113

      Новочек 10 июля 2015, 12:20

      Получается из Черчесова клоуна делают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Salihamidjic 10 июля 2015, 10:28

      Дьякова в Ростове ждут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 10 июля 2015, 08:16

      хорошо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 10 июля 2015, 06:10

      Подурачились "директора"…

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Никона 10 июля 2015, 02:25

      на одну только зп Кокорина можно купить пару перспективных игроков из восточной Европы или Бразилии, которые наколотят в разы больше

      3
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      Рейтинг: +10

      Никона 10 июля 2015, 02:23

      Подпишут, вопрос глубже,оно из другого выливается, что бы играть и зарабатывать нужны игроки а что бы были игроки нужны деньги реальные а не в конвертах, вот они там сидят и думают как без мыла в известное место влезть, а всего лишь нужно было продлить контракты а потом уже продать в спартаки, зениты и т.д. заработать хоть что о и купить усиление, но нет, зачем? мы разгоним пол команды что бы платить гению меча Кокорину.

      0
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      Рейтинг: +30

      Evgenii31 10 июля 2015, 01:07

      удачи динамо

      1
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      Рейтинг: +27

      argo-35 10 июля 2015, 00:09

      Денег не хватило.

      0
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      Рейтинг: +40

      vovinho11 9 июля 2015, 23:54

      Очень рад за этих парней

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      Рейтинг: +80

      aseke25 9 июля 2015, 23:00

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