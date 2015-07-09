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    • Подписание контрактов Дьякова и М'Вилы с «Динамо» находится под вопросом

    Подписание контрактов Дьякова и М'Вилы с «Динамо» находится под вопросом

    Сегодня состоялось заседание совета директоров футбольного клуба «Динамо». На нем в числе прочих рассматривался вопрос о подписании контрактов со свободными агентами Виталием Дьяковым и Янном МВила, которые проходят предсезонные сборы в составе «Динамо».

    По предварительной информации совет директоров не утвердил сделки по данным игрокам, и контракты с ними по прежнему не подписаны. Остается неясным, отложен этот вопрос на неопределенный срок или же контракты с игроками подписаны не будут вообще.

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    09.07.2015 16:54
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    Комментарии (139)
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    vovinho11
    1436475293
    Очень рад за этих парней
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    argo-35
    1436476145
    Денег не хватило.
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    Evgenii31
    1436479630
    удачи динамо
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    Никона
    1436484186
    Подпишут, вопрос глубже,оно из другого выливается, что бы играть и зарабатывать нужны игроки а что бы были игроки нужны деньги реальные а не в конвертах, вот они там сидят и думают как без мыла в известное место влезть, а всего лишь нужно было продлить контракты а потом уже продать в спартаки, зениты и т.д. заработать хоть что о и купить усиление, но нет, зачем? мы разгоним пол команды что бы платить гению меча Кокорину.
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    Никона
    1436484317
    на одну только зп Кокорина можно купить пару перспективных игроков из восточной Европы или Бразилии, которые наколотят в разы больше
    Ответить
    KAFA2525
    1436497857
    Подурачились \"директора\"…
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    Z v e r o b o y
    1436505391
    хорошо
    Ответить
    Salihamidjic
    1436513311
    Дьякова в Ростове ждут
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    Новочек
    1436520000
    Получается из Черчесова клоуна делают.
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    ologreds
    1694997642
    numo435218
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