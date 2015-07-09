Семин подтвердил заинтересованность "Анжи" в Аруне

Тренер махачкалинского "Анжи" Юрий Семин подтвердил заинтересованность в услугах полузащитника киевского "Динамо" Лукмане Аруне, который находится в команде на просмотре. Нигериец не входит в планы тренера "Динамо" Сергея Реброва, а весеннюю часть минувшего сезона провел в аренде в ужгородской «Говерле».

"Нам очень нужны были игроки в центральную зону. Надеюсь, укрепим центр Аруной, я его знаю хорошо по киевскому "Динамо". Не скажешь однозначно, атакующий он или оборонительный. Он должен доказать, что его где-то недооценили в Киеве, а мы должны дать ему шанс",- подчеркнул Семин.



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