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    Семин подтвердил заинтересованность "Анжи" в Аруне

    Тренер махачкалинского "Анжи" Юрий Семин подтвердил заинтересованность в услугах полузащитника киевского "Динамо" Лукмане Аруне, который находится в команде на просмотре. Нигериец не входит в планы тренера "Динамо" Сергея Реброва, а весеннюю часть минувшего сезона провел в аренде в ужгородской «Говерле».

    "Нам очень нужны были игроки в центральную зону. Надеюсь, укрепим центр Аруной, я его знаю хорошо по киевскому "Динамо". Не скажешь однозначно, атакующий он или оборонительный. Он должен доказать, что его где-то недооценили в Киеве, а мы должны дать ему шанс",- подчеркнул Семин.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2015 12:06
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 9 июля 2015, 16:51

      Пора прекращать гнаться за пиаром набирая звёзд,просто надо брать полезных и не ниже среднего уровня были по Европе.

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 9 июля 2015, 16:37

      Палыч встряхнёт Анжи!

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      Рейтинг: +20

      doktor shvarz 9 июля 2015, 13:51

      Слишком много иностранцев, надо Измайлова, Самедова, Комбарова и Кержакова. Состав конечно собрали интересный и с таким составом надо как минимум за 4 место бороться. С ЦСКА и Зенитом не получится бороться а остальных .....

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      Рейтинг: +56

      Willian05 > doktor shvarz 9 июля 2015, 13:56

      Ну это да только ведь из фнл вышли сначало нужно закрепиться, а уж там как пойдет Много новичков Пока они сыграются пока появится команда Не думаю что за еврокубки сможем бороться. И нужен вратарь желательно с русским паспортом Памазан не уровень рфпл

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      Рейтинг: +20

      doktor shvarz > Willian05 9 июля 2015, 14:00

      Согласен, Помазан не уровень и в Кубани на воротах не стоял. Что-то Семин с защитой мутит, нет хороших левого и правого защитников, с Ещенко понятно а с права - Гаджибеков? или Зотов ?
      Ещенко и Зотов если честно игроки на 4 с минусом

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      Рейтинг: +20

      doktor shvarz > Willian05 9 июля 2015, 14:03

      вратаря думаю ищут и ищут с Российским паспортом.
      Но в Дагестане жить русские не хотят и политика в сетях уже пошла против Кавказа ( нам не привыкать)).

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      Рейтинг: +56

      Willian05 > doktor shvarz 9 июля 2015, 14:15

      Не верю что не хотят у нас Жить что такого у нас чего нету в других регионах не пойму Город просто не богатый, обычный Ну это ведь неважно если ты пришел работать. На счёт защитников Гаджибеков точно будет в составе я следил за его игрой и он сильно вырос Это будет видно когда чемпионат начнется. Я думаю состав Будет таков: вратать помазан, если другого не купят, 4 защитника ещенко жиров лазич али, опорники маевский мкртычан, крайние атакующие полузащитники амаду, леонардо, плеймейкер максимов, нападающий, болли Не совсем уверен Ну думаю такая растановка подошла бы анжи Тем более Семин говорил что будем играть в контаатакующий футбол

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      Рейтинг: +192

      Дед Мазая > doktor shvarz 9 июля 2015, 14:28

      Все дело в отсутствии работы и перспектив для детей. Уезжают не только русские, просто их отъезд более заметен. Некоторые пытаются придать этому политическую окраску, хотя жить им тут никто не мешает...

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      Рейтинг: +26

      Rizvan_05 9 июля 2015, 13:14

      Дрогба свободный агент. Подписали бы))

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      Рейтинг: +56

      Willian05 > Rizvan_05 9 июля 2015, 13:52

      зарплату большую не хотят у нас платить

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      Рейтинг: +198

      Z v e r o b o y 9 июля 2015, 13:06

      хорошо

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      Рейтинг: +16

      foi 9 июля 2015, 12:38

      берите аруну

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      Рейтинг: +607

      Bearded man 9 июля 2015, 12:36

      Это тот, который на Вагнера внешне похож?

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      Рейтинг: +30

      Govorit Mahachkala 9 июля 2015, 12:26

      Слабо Керимов, слабо! Нужны игроки высокого класса.

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      Рейтинг: +56

      Willian05 > Govorit Mahachkala 9 июля 2015, 13:52

      с этим уже покончено, они не будут звезд покупать, сделают акцент на воспитанников академии и потихоньку станут конкурентными другим командам которые претендуют на высокие места в примере

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      Рейтинг: +30

      Govorit Mahachkala > Willian05 10 июля 2015, 19:23

      У нас не проимера))

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      Рейтинг: +59

      ЗАКОНОПOСЛУШНЫЙ 9 июля 2015, 12:22

      ААААХАХ. этот сын макаки реально фанат клуба.

      представляю: сидит за экраном , и повторяет вслух " давай новости Анжи Анжиииии" со слюной бешеной псины

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      Рейтинг: +1072

      gооdbyegoodbоy 9 июля 2015, 12:21

      Семина после первого круга выгонят, а Анжи потом мучайся с Аруной

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