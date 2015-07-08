Владивосток, Хабаровск, Кемерово и Красноярск будут причастны к ЧМ-2018 за счет фан-зон

Российские города Владивосток, Хабаровск, Кемерово и Красноярск будут привлечены к проведению Чемпионата мира 2018 года за счет создания фан-зон.



«Владивосток, Хабаровск, Кемерово, Красноярск будут вовлечены в проведение ЧМ-2018 путем создания фан-зон. Таким образом, мы даем возможность быть причастными к празднику тем, кто не имеет возможности прилететь на матчи», – сказал министр спорта РФ Виталий Мутко на встрече с журналистами в Москве.



Напомним, что Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.