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    • Владивосток, Хабаровск, Кемерово и Красноярск будут причастны к ЧМ-2018 за счет фан-зон

    Владивосток, Хабаровск, Кемерово и Красноярск будут причастны к ЧМ-2018 за счет фан-зон

    Российские города Владивосток, Хабаровск, Кемерово и Красноярск будут привлечены к проведению Чемпионата мира 2018 года за счет создания фан-зон.

    «Владивосток, Хабаровск, Кемерово, Красноярск будут вовлечены в проведение ЧМ-2018 путем создания фан-зон. Таким образом, мы даем возможность быть причастными к празднику тем, кто не имеет возможности прилететь на матчи», – сказал министр спорта РФ Виталий Мутко на встрече с журналистами в Москве.

    Напомним, что Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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    Источник: Р-Спорт

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    08.07.2015 20:34
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    Комментарии (29)
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    ФК Терек_Ман Сити
    1436388718
    Почему в список городов проведения ЧМ попал и Сочи!!!!Это даже не футбольный город,там даже нет команды уровня Премьер-Лиги а Краснодар,Махачкала и Грозный остались без ЧМ!!!!
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    Воин трои
    1436389124
    Можно и побольше городов к этому подключить
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    juventus186
    1436389708
    Рад за хабаровчан и владивостокцев!! Дальневосточники, так держать!!!:-)
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    kkomov
    1436391654
    да собственно во всей стране будут такие фан-зоны. все пабы будут забиты. думаю, и стадионы к этому подключатся, если захотят заработать.
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    ivan-serd
    1436393927
    и чем они будут особенны?
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    udunas
    1436396175
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    ван дер сар навсегда
    1436413160
    Это на улицах будут матчи показывать на больших экранах и атрибутику продавать
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    RUSTY8
    1436414036
    могли бы игры пар групп провести во владивостоке новосибирске и хабаровске
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    alessios1990
    1436420245
    А собственно где Иркутск, Краснодар, Уфа? По-моему не все города назвал Леонтьевич или что то оставил в секрете)
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    ologreds
    1694997648
    numo435147
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