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    Вильям Оливейра вошел в тренерский штаб "Уфы"

    Тренерский штаб "Уфы" пополнился бразильцем Вильямом Артуром де Оливейра. Ранее Вильям выступал за "Уфу" в качестве футболиста, но по ходу прошедшего сезона покинул команду по обоюдному согласию.

    "На сегодняшний день все договоренности достигнуты, и Вильям в ближайшее время займет свое место в нашем тренерском штабе", – сообщил гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов.

    Напомним, что 32-летний Вильям Оливейра является первым легионером в истории "Уфы", а также первым иностранным игроком, выводившим футболистов этого клуба на поле с капитанской повязкой.

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    Источник: ФК «Уфа»

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    04.07.2015 17:26
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +631

      mat73 4 июля 2015, 20:46

      Ну все, столица, сливай воду, УФА идет! )))

      0
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      Рейтинг: +315

      Siegen 4 июля 2015, 18:36

      И у Уфы есть свои легенды!

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 4 июля 2015, 18:26

      В 32 года тренер,видать совсем плох.

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 > ДАША Д 4 июля 2015, 18:30

      Плох , это когда совсем плох клуб который его приглашает на работу.

      0
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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 4 июля 2015, 18:08

      Муцики трясутся (особенно крючкохвостые)…

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 > KAFA2525 4 июля 2015, 18:27

      В Википедии его фото в форе Брянского Динамо.
      Твой комент не к тому.
      Прежде чем предьявы кидать научись смирно сидеть.

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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 > DIDI 23 4 июля 2015, 21:23

      "Тыкай" своим родокам… они покажут куда…на тебе…

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      Рейтинг: +2172

      LOKOfanatik19 4 июля 2015, 18:00

      Вилиам Вилиам, старый плут, все равно вернулся к нам...

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 > LOKOfanatik19 4 июля 2015, 18:07

      ты его перепутал с кем то другим.

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 4 июля 2015, 17:53

      Болельщики Динамо Брянск поздравляют Вильямом Артуром де Оливейра с новым рабочим местом. Надеюсь теперь он купил себе автомобиль.

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 17:37

      Он почти родной там...

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