Вильям Оливейра вошел в тренерский штаб "Уфы"

Ну все, столица, сливай воду, УФА идет! )))
Тренерский штаб "Уфы" пополнился бразильцем Вильямом Артуром де Оливейра. Ранее Вильям выступал за "Уфу" в качестве футболиста, но по ходу прошедшего сезона покинул команду по обоюдному согласию.
"На сегодняшний день все договоренности достигнуты, и Вильям в ближайшее время займет свое место в нашем тренерском штабе", – сообщил гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов.
Напомним, что 32-летний Вильям Оливейра является первым легионером в истории "Уфы", а также первым иностранным игроком, выводившим футболистов этого клуба на поле с капитанской повязкой.
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"На сегодняшний день все договоренности достигнуты, и Вильям в ближайшее время займет свое место в нашем тренерском штабе", – сообщил гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов.
Напомним, что 32-летний Вильям Оливейра является первым легионером в истории "Уфы", а также первым иностранным игроком, выводившим футболистов этого клуба на поле с капитанской повязкой.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!