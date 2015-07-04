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    Вильям Оливейра вошел в тренерский штаб «Уфы»

    Тренерский штаб «Уфы» пополнился бразильцем Вильямом Артуром де Оливейра. Ранее Вильям выступал за «Уфу» в качестве футболиста, но по ходу прошедшего сезона покинул команду по обоюдному согласию.

    «На сегодняшний день все договоренности достигнуты, и Вильям в ближайшее время займет свое место в нашем тренерском штабе», – сообщил гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.

    Напомним, что 32-летний Вильям Оливейра является первым легионером в истории «Уфы», а также первым иностранным игроком, выводившим футболистов этого клуба на поле с капитанской повязкой.

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    Источник: ФК «Уфа»

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    04.07.2015 17:26
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    Комментарии (12)
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    Sevastopol-www
    1436020662
    Он почти родной там...
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    DIDI 23
    1436021610
    Болельщики Динамо Брянск поздравляют Вильямом Артуром де Оливейра с новым рабочим местом. Надеюсь теперь он купил себе автомобиль.
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    LOKOfanatik19
    1436022054
    Вилиам Вилиам, старый плут, все равно вернулся к нам...
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    KAFA2525
    1436022484
    Муцики трясутся (особенно крючкохвостые)…
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    ДАША Д
    1436023572
    В 32 года тренер,видать совсем плох.
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    Siegen
    1436024188
    И у Уфы есть свои легенды!
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    mat73
    1436032010
    Ну все, столица, сливай воду, УФА идет! )))
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    ologreds
    1694997671
    numo434778
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