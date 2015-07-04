Вильям Оливейра вошел в тренерский штаб «Уфы»

Тренерский штаб «Уфы» пополнился бразильцем Вильямом Артуром де Оливейра. Ранее Вильям выступал за «Уфу» в качестве футболиста, но по ходу прошедшего сезона покинул команду по обоюдному согласию.
«На сегодняшний день все договоренности достигнуты, и Вильям в ближайшее время займет свое место в нашем тренерском штабе», – сообщил гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.
Напомним, что 32-летний Вильям Оливейра является первым легионером в истории «Уфы», а также первым иностранным игроком, выводившим футболистов этого клуба на поле с капитанской повязкой.
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«На сегодняшний день все договоренности достигнуты, и Вильям в ближайшее время займет свое место в нашем тренерском штабе», – сообщил гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.
Напомним, что 32-летний Вильям Оливейра является первым легионером в истории «Уфы», а также первым иностранным игроком, выводившим футболистов этого клуба на поле с капитанской повязкой.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!