Гарай, вероятнее всего, сыграет в финале Кубка Америки

Эсекьель Гарай, который был вынужден пропустить Защитник сборной Аргентины, который был вынужден пропустить полуфинальный матч Кубка Америки с Парагваем (6:1) из-за проблем с желудком, вернулся к тренировкам в общей группе, информирует Ole.





Таким образом, футболист "Зенита", скорее всего, сможет сыграть в финале Кубка Америки-2015. Решающий поединок, в котором аргентинцы встретятся с хозяевами турнира чилийцами, состоится сегодня, 4 июля, и начнется в 23.00 по московскому времени.







