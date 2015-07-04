Гарай, вероятнее всего, сыграет в финале Кубка Америки

О, неплохо в столице новости переводят:) В оригинале просто про то, что Валенсия ищет игрока в защиту, и просто рассматривают Гарая как кандидата (да пусть рассматривают, кто им мешает-то?). Перевод с-спорта: "После финала Кубка Америки будет объявлено о переходе Гарая в Валенсию".
Защитник сборной Аргентины Эсекьель Гарай, который был вынужден пропустить полуфинальный матч Кубка Америки с Парагваем (6:1) из-за проблем с желудком, вернулся к тренировкам в общей группе, информирует Ole.
Таким образом, футболист "Зенита", скорее всего, сможет сыграть в финале Кубка Америки-2015. Решающий поединок, в котором аргентинцы встретятся с хозяевами турнира чилийцами, состоится сегодня, 4 июля, и начнется в 23.00 по московскому времени.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!