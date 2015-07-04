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    Гарай, вероятнее всего, сыграет в финале Кубка Америки

    Защитник сборной Аргентины Эсекьель Гарай, который был вынужден пропустить полуфинальный матч Кубка Америки с Парагваем (6:1) из-за проблем с желудком, вернулся к тренировкам в общей группе, информирует Ole.

    Таким образом, футболист "Зенита", скорее всего, сможет сыграть в финале Кубка Америки-2015. Решающий поединок, в котором аргентинцы встретятся с хозяевами турнира чилийцами, состоится сегодня, 4 июля, и начнется в 23.00 по московскому времени.


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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 06:46
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +11

      ubggj 4 июля 2015, 20:07

      О, неплохо в столице новости переводят:) В оригинале просто про то, что Валенсия ищет игрока в защиту, и просто рассматривают Гарая как кандидата (да пусть рассматривают, кто им мешает-то?). Перевод с-спорта: "После финала Кубка Америки будет объявлено о переходе Гарая в Валенсию".

      1
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      Рейтинг: +242

      iri13 > ubggj 4 июля 2015, 20:16

      СС, как всегда, выдают желаемое за действительное)

      Аргентине-удачи, Гараю без травм!

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      Рейтинг: +226

      salaga 4 июля 2015, 20:06

      Уделают они его - вернётся больным.

      1
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      Рейтинг: +15

      JediOne 4 июля 2015, 17:36

      Это хорошо! Главно ещё чтоб Месси и Агуэро хорошо играли) а так то класно что у нас в РФПЛ будет такой игрок играть)

      0
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      Рейтинг: +794

      Miaf 4 июля 2015, 15:01

      Опыт Гарая договариваться с судьями, полученный в Зените незаменим для сборой Аргентины.

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 13:35

      Удачи Гараю и его сборной.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- 4 июля 2015, 11:33

      Супер! Albiceleste vamos !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +65

      DenMih 4 июля 2015, 11:22

      а после копа может уже и не вернуться в Зенит

      0
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      Рейтинг: +75

      Tommy Lee 4 июля 2015, 10:59

      Не долго ему осталось быть футболистом "Зенита".

      0
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      Рейтинг: +3081

      drug01 4 июля 2015, 10:56

      Должен показать уровень футбола в России!

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      Рейтинг: +80

      Erik15 > drug01 4 июля 2015, 11:18

      Ты так пошутил?

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 09:53

      Надо тщательно проваривать пищу...

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      Рейтинг: +242

      iri13 > Sevastopol-www 4 июля 2015, 20:14

      ..может, пережевывать?)

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