Луис Адриано стал игроком "Милана"

Футболист донецкого "Шахтера" Луис Адриано официально пополнил ряды "Милана". Бразилец подписал контракт с итальянским клубом до лета 2020-го года и в ближайшие дни присоединиться к команде. Предположительная стоимость трансфера составляет 7 миллионов евро.



В минувшем сезоне УПЛ Луис Адриано 21 раз выходил на поле и забил 9 мячей.



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