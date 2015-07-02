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Луис Адриано стал игроком "Милана"

2 июля 2015, 21:34
186

Футболист донецкого "Шахтера" Луис Адриано официально пополнил ряды "Милана". Бразилец подписал контракт с итальянским клубом до лета 2020-го года и в ближайшие дни присоединиться к команде. Предположительная стоимость трансфера составляет 7 миллионов евро.

В минувшем сезоне УПЛ Луис Адриано 21 раз выходил на поле и забил 9 мячей.

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Источник: ФК «Милан»
Италия. Серия А Италия Милан Шахтер Адриано Луис
Комментарии (186)
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Zely
1435862239
Страну распродают, и клубы туда же
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Donetsk_the_BEST
1435866117
Фернандиньо - МС Виллиан - Челси Мхитарян - Боруссия Д Коста - Бавари Адриано - Милан Вот вам и школа донецкого Шахтера, разве что Мхитаряна можно не считать, так как он сам был куплен уже в более менее хорошей форме, но играй он в Металлурге, БД на него внимание вряд ли обратила!
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DevilsMilan
1435866979
Посмотрел нарезки игр с ним,ну с такими игроками как Собакка и Адриано нужна сильная полузащита.Уже представление есть во что Синиша играть хочет,и без сильных игроков средней линии я просто не вижу как он собирается играть в хороший футбол.
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УкраинецUA
1435867275
Попадись Милану БАТЭ то адриано поможет, а так, ужасный игрок))
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10 seconds to stars
1435867347
Шахтёр за последнии 2 года напродавал игроков больше по стоимости, чем вся РПЛ и УПЛ вместе взятые.
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AC M1lan
1435869660
Посмотрим заиграет ли, за Хонду тоже сначала радовались... Подождем!
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dj45
1435873352
раза в 3 меньше заплатили,чем он стоит
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Katl
1435874760
Шахтер постсоветский порту этакой
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Lazio-Kiev
1435906349
1 красную карточку за время выступлений в «Шахтере» заработал Адриано. Случилось это в матче 19-го тура Премьер-лиги сезона-2009/2010 против земляков из «Металлурга». Бразилец был удален с поля на 84-й минуте. 2 международных клубных трофея есть в карьере Адриано. Вместе с «Интернасьоналем» он побеждал на клубном чемпионате мира в 2006 году, в составе «Шахтера» — в Кубке УЕФА в 2009-м. 3 миллиона евро обошелся «Шахтеру» трансфер Луиса Адриано из бразильского «Интернасьоналя» в 2007 году 4 раза вместе с «Шахтером» Луис Адриано выигрывал Кубок Украины и столько же раз — Суперкубок страны 5 голов забил Луис Адриано в матче Лиги чемпионов против БАТЭ, став вторым после Месси футболистом, оформившим пента-трик в поединке самого престижного группового турнира Европы 6 раз в составе донецкого клуба Луис Адриано становился чемпионом Украины. 8 миллионов евро заплатит «Милан» «Шахтеру» за трансфер бразильского форварда. 9 голов в Лиге чемпионов сезона-2014/2015 на счету бразильского нападающего. В споре лучших снайперов турнира Адриано проиграл лишь Неймару, Месси и Роналду, забившим по 10 мячей. 10 голов забил бразильский форвард за «Шахтер» в матчах Кубка/Лиги Европы УЕФА. Один из них — в финале Кубка УЕФА сезона-2008/2009 бременскому «Вердеру».
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Lazio-Kiev
1435906393
11 матчей и два гола в активе Адриано за молодежную сборную Бразилии U-20, в составе которой он выиграл молодежный Копа Америки в 2007 году. 17 минут потребовалось Луису Адриано, чтобы оформить покер в матче с БАТЭ — это рекорд Лиги чемпионов. 16 матчей без голов провел за «Шахтер» бразильский форвард, прежде чем забить первый мяч за «горняков». Свой дебютный гол за донецкую команду бразилец забил «Металлисту». 20 голов забил Адриано в сезоне-2013/2014, став лучшим снайпером чемпионата Украины. 40 желтых карточек заработал бразилец, выступая за «Шахтер». 22 из них — в чемпионате Украины. 43 результативные передачи в активе Адриано в матчах за «Шахтер». 128 голов за «Шахтер» забил Адриано во всех турнирах — это лучший результат в истории донецкого клуба. 77 мячей бразилец забил в чемпионате, 32 — в еврокубках (рекорд «Шахтера» и Украины), 19 — в Кубке и Суперкубке Украины. 21 гол Адриано забил с 11-метровых. 266 матчей за «Шахтер» сыграл бразилец во всех турнирах.
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