Чех: "Я намерен играть до 40 лет"

Новый голкипер "Арсенала" 33-летний Петр Чех не собирается в ближайшем будущем уходить на пенсию. В интервью журналистам он заявил, что намерен продолжать играть вплоть до 40 лет:



"Я не хочу говорить о завершении карьеры ещe на протяжении семи лет. Играть до 40 — моя цель, и посмотрим, получится ли это у меня. У вас может быть план, но не всегда всe складывается, как вы ожидаете. Переход в "Арсенал" — это неожиданная вещь, но я рад, что она случилась".



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