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Чех: "Я намерен играть до 40 лет"

2 июля 2015, 17:15
65

Новый голкипер "Арсенала" 33-летний Петр Чех не собирается в ближайшем будущем уходить на пенсию. В интервью журналистам он заявил, что намерен продолжать играть вплоть до 40 лет:

"Я не хочу говорить о завершении карьеры ещe на протяжении семи лет. Играть до 40 — моя цель, и посмотрим, получится ли это у меня. У вас может быть план, но не всегда всe складывается, как вы ожидаете. Переход в "Арсенал" — это неожиданная вещь, но я рад, что она случилась".

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Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Арсенал Чех Петр
Комментарии (65)
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Romeo 777
1435846756
Удачи в этом не легком деле! Главное, чтобы серьёзная травма головы с возрастом не давала о себе знать
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Romeo 777
1435846822
Реклама прямо над комментариями капец как раздражает...
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Bаrsenоga
1435847164
Вспоминаю тот матч когда его контузил мячом в бубен мой месси после этого ему пришлось носить каску но главное что великая барса тогда заслужено прошла в финал и выграла требл.
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Летчик66
1435847254
Переходил бы лучше бы к нам в Ливерпуль. Вот нам бы ТОП-вратарь не помешал. А в Арсенале такой уже есть.
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VIPded
1435849653
Удачи Чеху! Но не в играх с Челси и российскими командами...)))
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fan fclm and madrid
1435851967
и тут Месси подавился
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nnbb199O
1435857470
Молодец, всем хейтерам назло, взорви их ни пукан ))
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michae1_3allack
1435860033
Это хорошо! Хочу чтобы и Терри, как Мальдини до сорока пылил)
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Медив
1435864525
Что то новостей по Челси мало... А по покупкам вообще ноль. Скучно...Остальные успели по мильярду уже всадить, про Ливер вообще молчу
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Mr Siberian
1435867703
За семь лет ещё много воды утечёт)
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