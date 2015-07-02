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    Чех: "Я намерен играть до 40 лет"

    Новый голкипер "Арсенала" 33-летний Петр Чех не собирается в ближайшем будущем уходить на пенсию. В интервью журналистам он заявил, что намерен продолжать играть вплоть до 40 лет:

    "Я не хочу говорить о завершении карьеры ещё на протяжении семи лет. Играть до 40 — моя цель, и посмотрим, получится ли это у меня. У вас может быть план, но не всегда всё складывается, как вы ожидаете. Переход в "Арсенал" — это неожиданная вещь, но я рад, что она случилась".

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    Источник: Goal.com

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    02.07.2015 17:15
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    Комментарии65
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      Рейтинг: +621

      Akatsuki72 3 июля 2015, 08:49

      Дай тебе Бог поиграть столько!!! А там, обратно в Челси на тренерскую работу!!!

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      Рейтинг: +44

      ManKUNIANUS 3 июля 2015, 01:16

      Почему бы и нет? 30-35 лет, к примеру, идеальный возраст для вратарей. Хорошая физическая форма+колоссальный опыт+хладнокровие, выработанное годами и постоянными выступлениями на высоком уровне. Удачи танкисту!!!

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      Рейтинг: +11

      GanadoR 2 июля 2015, 23:35

      Ну неплохой прогноз на свою спортивную карьеру! И вполне возможно, что Чех выполнит свои намерения, если человек любит играть в футбол, выигрывать титулы, зарабатывать в конце концов! Другое дело - на каком уровне он будет играть далее. Возможно через пару-тройку лет его спихнут в какой-нибудь клуб из чемпионшипа, или в не самый сильный клуб АПЛ, так как он наверняка потеряет форму. Но главное - наслаждение от игры в футбол)))

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      Рейтинг: +126

      vrossiinetfutbola > GanadoR 2 июля 2015, 23:38

      почему это "наверняка" потеряет форму?! с чего такие прогнозы?!

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      Рейтинг: +26

      Ezhoff > GanadoR 3 июля 2015, 14:08

      Кан до скольки на воротах у Баварии стоял, напомните мне...

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      Рейтинг: +39

      -AL-Arsenal-Armenia- 2 июля 2015, 23:16

      Венгер красава, одним игроком усилил всю оборонную линию)

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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 2 июля 2015, 23:08

      За семь лет ещё много воды утечёт)

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      Рейтинг: +472

      Медив 2 июля 2015, 22:15

      Что то новостей по Челси мало... А по покупкам вообще ноль. Скучно...Остальные успели по мильярду уже всадить, про Ливер вообще молчу

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      Рейтинг: +1941

      Таганский > Медив 2 июля 2015, 22:36

      Может оно и к лучшему - отсутствие новостей лучше, чем слухи. Хотя, отсутствие новостей слухи и порождают. Во блин, парадокс..

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      Рейтинг: +472

      Медив > Таганский 2 июля 2015, 22:56

      Да я даже новость про интерес к Фалькао перечитал бы с интересом...
      Обычно Мавр оперативней работает, к июлю уже закрывает все трансферы. А тут даже и не начинал

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      Рейтинг: +1941

      Таганский > Медив 2 июля 2015, 23:19

      Да, по поводу Фалькао спору нет - уж очень интересно было бы узнать чем все это закончится.. А Мавр, думаю, что-то затеял эдакое, хитрец. Ну а вообщем, конечно, согласен - пора бы уже что-то предпринять, времени-то все меньше и меньше..

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      Рейтинг: +472

      Медив > Таганский 3 июля 2015, 00:39

      Ну я еще верю, может молодежь так сильно понравилась Мавру, что он решил ему никто больше не нужен? В аренду отправился пока только Бейкер

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      Рейтинг: +190

      МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 2 июля 2015, 21:32

      Помню он у нас в Химках гонял,посредственный игрочишко

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      Рейтинг: +141

      Rruma 2 июля 2015, 21:31

      я бы хотел его видеть до 69 в шлеме )

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      Рейтинг: +2226

      Maxi_7 2 июля 2015, 21:17

      Кокорин:"Я намерен играть до 40 миллионов".

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      Рейтинг: +16

      michae1_3allack 2 июля 2015, 21:00

      Это хорошо!
      Хочу чтобы и Терри, как Мальдини до сорока пылил)

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