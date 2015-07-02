Заммер: "Коста не приобретался для замены Рибери"

"Бавария" давно стала для меня домом, а родной дом, к которому привязан, никогда не хочется покидать. Да, сейчас у меня не всё в порядке со здоровьем, однако в прошлом подобное уже случалось. Я по-прежнему не боюсь конкуренции и полностью уверен в себе. Обязательно вернусь в игру", - пообещал Рибери.
Спортивный директор "Баварии" Матиас Заммер прокомметировал приобретение клубом бразильского хавбека Дугласа Косты:
- Коста - универсал и может закрыть несколько позиций. Было бы некорректно говорить, что его трансфер связан с частыми травмами Рибери, Франк все еще остается игроком "Баварии". Мы будем ждать, когда Рибери восстановится, и надеемся, что это произойдет как можно быстрее.
В прошлом сезоне француз принял участие всего в 15 матчах чемпионата и провел на поле 959 минут. Отсутствовал Рибери и в проигранном "Баварией" матче Лиги чемпионов против "Барселоны".
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