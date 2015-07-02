Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Заммер: "Коста не приобретался для замены Рибери"

    Спортивный директор "Баварии" Матиас Заммер прокомметировал приобретение клубом бразильского хавбека Дугласа Косты:

    - Коста - универсал и может закрыть несколько позиций. Было бы некорректно говорить, что его трансфер связан с частыми травмами Рибери, Франк все еще остается игроком "Баварии". Мы будем ждать, когда Рибери восстановится, и надеемся, что это произойдет как можно быстрее.

    В прошлом сезоне француз принял участие всего в 15 матчах чемпионата и провел на поле 959 минут. Отсутствовал Рибери и в проигранном "Баварией" матче Лиги чемпионов против "Барселоны".

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.07.2015 08:45
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +421

      Сливки общества 4 июля 2015, 01:37

      "Бавария" давно стала для меня домом, а родной дом, к которому привязан, никогда не хочется покидать. Да, сейчас у меня не всё в порядке со здоровьем, однако в прошлом подобное уже случалось. Я по-прежнему не боюсь конкуренции и полностью уверен в себе. Обязательно вернусь в игру", - пообещал Рибери.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +421

      Сливки общества 4 июля 2015, 01:03

      Ахах, странно, что Рибери еще не сказал о том, как Косте будет трудно в Германии и Баварии.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +154

      DonnyDarko 2 июля 2015, 18:27

      самое главное что бы Коста не стал заменой для Гётце

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +664

      Die Roten 2 июля 2015, 11:10

      это хорошо.франку здоровья и не терять надежду!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      komandos99 2 июля 2015, 10:52

      В каких чемпионатах чемпионата?)))Чемпионат чемпионатов-альтернатива лиги чемпионов?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23

      Zainka > komandos99 2 июля 2015, 11:25

      Что вы все докопались до бедолаги редактора?ну сделал опечатку,с кем не бывает.раздули теперь из этого невесть что

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      pif57 2 июля 2015, 09:21

      Лишь бы он сам травмы не получал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1197

      George-CFC 2 июля 2015, 09:07

      в 15 матчах чемпионатах чемпионата...
      Зотов себе такого не позволял

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +686

      старина > George-CFC 2 июля 2015, 09:56

      Спасибо что заметил.Я и не увидел.Хохотал от души))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +662

      Triem > George-CFC 2 июля 2015, 10:01

      Вот тоже читаю и именно над этим и ржу)! Видать чемпионаты чемпионата это какой то отдельный архисложный турнир в Германии))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +686

      старина > Triem 2 июля 2015, 10:06

      Надо будет посмотреть)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +662

      Triem > старина 2 июля 2015, 10:26

      Обязательно! Жалею что раньше не смотрел)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 2 июля 2015, 09:03

      Коста сам себе Коста...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      invite yupi 2 июля 2015, 08:55

      Кто такой этот французешко Рибери по сравнению с великим супер-фэйковым Дуглас Костой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +607

      Bearded man 2 июля 2015, 08:54

      Гётце надо валить оттуда, а то Пеп его сгноит на лавке.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Bearded man 2 июля 2015, 11:37

      Зачем вообще перешёл в "Баварию"? Непонятно

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11