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    Заммер: «Коста не приобретался для замены Рибери»

    Спортивный директор «Баварии» Матиас Заммер прокомметировал приобретение клубом бразильского хавбека Дугласа Косты:

    – Коста – универсал и может закрыть несколько позиций. Было бы некорректно говорить, что его трансфер связан с частыми травмами Рибери, Франк все еще остается игроком «Баварии». Мы будем ждать, когда Рибери восстановится, и надеемся, что это произойдет как можно быстрее.

    В прошлом сезоне француз принял участие всего в 15 матчах чемпионата и провел на поле 959 минут. Отсутствовал Рибери и в проигранном «Баварией» матче Лиги чемпионов против «Барселоны».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.07.2015 08:45
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    Комментарии (22)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    invite yupi
    1435816500
    Кто такой этот французешко Рибери по сравнению с великим супер-фэйковым Дуглас Костой.
    Ответить
    Sevastopol-www
    1435817015
    Коста сам себе Коста...
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    George-CFC
    1435817260
    в 15 матчах чемпионатах чемпионата... Зотов себе такого не позволял
    Ответить
    pif57
    1435818117
    Лишь бы он сам травмы не получал.
    Ответить
    komandos99
    1435823542
    В каких чемпионатах чемпионата?)))Чемпионат чемпионатов-альтернатива лиги чемпионов?
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    Die Roten
    1435824638
    это хорошо.франку здоровья и не терять надежду!
    Ответить
    DonnyDarko
    1435850866
    самое главное что бы Коста не стал заменой для Гётце
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    Сливки общества
    1435961022
    Ахах, странно, что Рибери еще не сказал о том, как Косте будет трудно в Германии и Баварии.)))
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    Сливки общества
    1435963064
    \"Бавария\" давно стала для меня домом, а родной дом, к которому привязан, никогда не хочется покидать. Да, сейчас у меня не всё в порядке со здоровьем, однако в прошлом подобное уже случалось. Я по-прежнему не боюсь конкуренции и полностью уверен в себе. Обязательно вернусь в игру\", - пообещал Рибери.
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    ologreds
    1694997684
    numo434577
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