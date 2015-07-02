Заммер: «Коста не приобретался для замены Рибери»

Спортивный директор «Баварии» Матиас Заммер прокомметировал приобретение клубом бразильского хавбека Дугласа Косты:



– Коста – универсал и может закрыть несколько позиций. Было бы некорректно говорить, что его трансфер связан с частыми травмами Рибери, Франк все еще остается игроком «Баварии». Мы будем ждать, когда Рибери восстановится, и надеемся, что это произойдет как можно быстрее.



В прошлом сезоне француз принял участие всего в 15 матчах чемпионата и провел на поле 959 минут. Отсутствовал Рибери и в проигранном «Баварией» матче Лиги чемпионов против «Барселоны».



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