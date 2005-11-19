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    Расписание матчей 19-11-2005

    октябрь 2005
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2005
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2005
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Премьер-лига 2005, 30 тур
    19 ноября, суббота
    00:00
    ЦСКА
    4:3
    Алания
    Матч завершен
    19 ноября, суббота
    00:00
    Томь
    2:0
    Ахмат
    Матч завершен
    19 ноября, суббота
    00:00
    Крылья Советов
    0:1
    Динамо
    Матч завершен
    19 ноября, суббота
    14:00
    Торпедо
    2:1
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    19 ноября, суббота
    14:00
    Сатурн
    1:2
    Москва
    Матч завершен
    19 ноября, суббота
    14:00
    Зенит
    4:2
    Ростов
    Матч завершен
    19 ноября, суббота
    14:00
    Шинник
    3:2
    Рубин
    Матч завершен
    19 ноября, суббота
    14:00
    Локомотив
    1:1
    Спартак
    Матч завершен
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