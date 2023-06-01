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Марчелло Липпи
Новости
Марчелло Липпи - новости
Италия
10 апреля 1948 (78)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
«Спартак» в 2011 году мог возглавить тренер, выигравший Лигу чемпионов и чемпионат мира
2023.06.01 13:58
Пирло не считает Анчелотти лучшим тренером: три итальянца как минимум не хуже
2023.03.28 23:12
17
Фергюсон – лучший тренер в истории по версии IFFHS. Моуринью в рейтинге выше Гвардиолы
2023.03.09 23:20
2
Клопп в четвертый раз вышел в финал ЛЧ. Он сравнялся с Фергюсоном, Анчелотти и Липпи
2022.05.04 00:29
1
Манчини – третий тренер сборной Италии, не проигравший в первых 15 домашних матчах
2021.03.26 13:45
2
Липпи завершил тренерскую карьеру
2020.10.22 18:26
3
Липпи: «Месси и Роналду на одном уровне, как Пеле и Марадона»
2020.05.21 08:34
4
Липпи не исключил возвращение в сборную Италии
2020.04.11 09:58
3
Липпи ушел из сборной Китая во второй раз за 2019 год
2019.11.14 23:20
1
Липпи возглавил сборную Китая спустя пять месяцев после отставки
2019.05.24 10:19
3
Чемпион мира 2006 года Липпи покинул пост главного тренера сборной Китая
2019.01.25 09:06
На сына Липпи напали возле дома. Его избили и угрожали убить
2019.01.18 14:59
2
Липпи: «Мне нравится сборная Италии Манчини»
2019.01.04 16:08
Липпи: «У арбитра случились галлюцинации. Поэтому он удалил Роналду»
2018.09.21 20:17
1
Зидан повторил рекорд Капелло и Липпи
2018.05.04 09:41
7
Зидан повторил рекорд по выходам в финал Лиги чемпионов подряд среди тренеров
2018.05.02 01:17
5
Месси заработал больше всех из игроков в этом сезоне. Моуринью – самый высокооплачиваемый тренер
2018.04.23 13:29
6
Липпи: «Моуринью плохо использует качества Погба»
2018.03.26 13:15
1
Липпи: «Фанатам «Наполи» надо болеть за «Ювентус» в Лиге чемпионов»
2018.02.28 16:14
Липпи может сменить Монтеллу в «Милане»
2017.09.30 10:12
1
Липпи: «Ювентус» в состоянии завоевать все трофеи в нынешнем сезоне»
2017.04.18 17:59
Видео
Липпи пришлось разнимать дерущихся футболистов
2017.03.23 23:54
2
Липпи будет зарабатывать в сборной Китая 18 миллионов в год
2016.10.22 15:34
2
Сборная Китая подтвердила назначение Липпи
2016.10.22 14:38
Липпи на днях возглавит сборную Китая
2016.10.19 11:06
Матерацци: «Лучшие тренеры в мире – Моуринью и Липпи»
2016.09.09 12:38
1
Липпи может возглавить «Гуанчжоу Эвергранд» и стать самым высокооплачиваемым тренером мира
2016.09.08 12:31
3
Липпи из-за регламента не сможет стать техническим директором сборной Италии
2016.06.24 06:24
Вентура станет новым наставником сборной Италии, помогать ему будет Каннаваро
2016.05.19 10:57
4
Липпи: «Неправда, что я веду переговоры с «Миланом»
2016.05.09 18:17
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