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Марчелло Липпи
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
15:55
Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»
15:49
«У нас не может быть так много чернокожих и мусульман»: тренера «ПСЖ» Гальтье обвинили в расизме
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
1
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Все новости
15:25
«Рубин» раскрыл условия контракта с Рахимовым
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14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
2
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
1
14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
3
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
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12:55
Видео
Речь перед командой и первая тренировка Рахимова в «Рубине»
12:41
Оффтоп
Чемпионские кроссовки Майкла Джордана проданы за рекордную сумму
2
12:32
Итальянский журналист назвал Кокорина худшим футболистом в Серии А
2
12:23
Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
6
12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
6
12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
1
11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
1
11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
2
11:04
Фото
В Пензе домашнюю пуму назвали в честь Месси
4
10:53
Фото
Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года
3
10:48
Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ
5
10:41
Агент Шпинев: «Из «Зенита» уходят пять ведущих бразильцев: без них получится «Зенит» Пенза»
8
10:30
Тренер «Ариса»: «Очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался»
1
10:20
Видео
Игроку «Вест Хэма» пришлось убегать от собаки своего одноклубника
1
10:17
Конкурс прогнозов
Сделает ли Хвича шаг на пути к полуфиналу Лиги чемпионов? Угадайте исход матча и поборитесь за 100 000 рублей!
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Уехал футболист из РПЛ или нет?
Марчелло Липпи - новости
Тренер
Имя
Марчелло
Фамилия
Липпи
Гражданство
Италия
Дата рождения
10 апреля 1948
Статистика
Новости
Статьи
Посты
28 марта
23:12
Пирло не считает Анчелотти лучшим тренером: три итальянца как минимум не хуже
17
9 марта
23:20
Фергюсон – лучший тренер в истории по версии IFFHS. Моуринью в рейтинге выше Гвардиолы
2
4 мая 2022
00:29
Клопп в четвертый раз вышел в финал ЛЧ. Он сравнялся с Фергюсоном, Анчелотти и Липпи
1
26 марта 2021
13:45
Манчини – третий тренер сборной Италии, не проигравший в первых 15 домашних матчах
2
22 октября 2020
18:26
Липпи завершил тренерскую карьеру
3
21 мая 2020
08:34
Липпи: «Месси и Роналду на одном уровне, как Пеле и Марадона»
4
11 апреля 2020
09:58
Липпи не исключил возвращение в сборную Италии
3
14 ноября 2019
23:20
Липпи ушел из сборной Китая во второй раз за 2019 год
1
24 мая 2019
10:19
Липпи возглавил сборную Китая спустя пять месяцев после отставки
3
25 января 2019
09:06
Чемпион мира 2006 года Липпи покинул пост главного тренера сборной Китая
18 января 2019
14:59
На сына Липпи напали возле дома. Его избили и угрожали убить
2
4 января 2019
16:08
Липпи: «Мне нравится сборная Италии Манчини»
21 сентября 2018
20:17
Липпи: «У арбитра случились галлюцинации. Поэтому он удалил Роналду»
1
4 мая 2018
09:41
Зидан повторил рекорд Капелло и Липпи
7
2 мая 2018
01:17
Зидан повторил рекорд по выходам в финал Лиги чемпионов подряд среди тренеров
5
23 апреля 2018
13:29
Месси заработал больше всех из игроков в этом сезоне. Моуринью – самый высокооплачиваемый тренер
6
26 марта 2018
13:15
Липпи: «Моуринью плохо использует качества Погба»
1
28 февраля 2018
16:14
Липпи: «Фанатам «Наполи» надо болеть за «Ювентус» в Лиге чемпионов»
30 сентября 2017
10:12
Липпи может сменить Монтеллу в «Милане»
1
18 апреля 2017
17:59
Липпи: «Ювентус» в состоянии завоевать все трофеи в нынешнем сезоне»
23 марта 2017
23:54
Видео
Липпи пришлось разнимать дерущихся футболистов
2
22 октября 2016
15:34
Липпи будет зарабатывать в сборной Китая 18 миллионов в год
2
14:38
Сборная Китая подтвердила назначение Липпи
19 октября 2016
11:06
Липпи на днях возглавит сборную Китая
9 сентября 2016
12:38
Матерацци: «Лучшие тренеры в мире – Моуринью и Липпи»
1
8 сентября 2016
12:31
Липпи может возглавить «Гуанчжоу Эвергранд» и стать самым высокооплачиваемым тренером мира
3
24 июня 2016
06:24
Липпи из-за регламента не сможет стать техническим директором сборной Италии
19 мая 2016
10:57
Вентура станет новым наставником сборной Италии, помогать ему будет Каннаваро
4
9 мая 2016
18:17
Липпи: «Неправда, что я веду переговоры с «Миланом»
23 апреля 2016
10:38
«Милан» может помешать планам «Зенита» пригласить Соузу
2
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