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    Липпи не исключил возвращение в сборную Италии

    Бывший главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи допускает, что еще поработает в национальной команде.

    «Больше не собираюсь возглавлять клубы. Что касается сборной, то, возможно, через несколько месяцев, когда пойму, что больше не хочу сидеть дома, а сборная не слишком далеко от меня, я захочу вернуться. Но пока мы надеемся, что этот вирус перестанет убивать людей. После этого уже посмотрим», – сказал 71-летний специалист.

    • Липпи тренировал сборную Италии с 2004-го по 2006-й и с 2008-го по 2010-й год.
    • В 2006 году он выиграл с командой чемпионат мира.
    • Сейчас итальянцев возглавляет Роберто Манчини.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +90

      Маленький 7 часов назад

      Отдыхай уже дедуля! Надо вовремя уйти

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9716

      Cules2013 10 часов назад

      а по-моему он своё отвоевал. последний трофей брал 6 лет назад, и то в Китае

      0
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      Рейтинг: +1544

      Dizayner 10 часов назад

      самое время громко хлопнуть дверью дон марчелло)

      0
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