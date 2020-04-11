Липпи не исключил возвращение в сборную Италии

Бывший главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи допускает, что еще поработает в национальной команде.

«Больше не собираюсь возглавлять клубы. Что касается сборной, то, возможно, через несколько месяцев, когда пойму, что больше не хочу сидеть дома, а сборная не слишком далеко от меня, я захочу вернуться. Но пока мы надеемся, что этот вирус перестанет убивать людей. После этого уже посмотрим», – сказал 71-летний специалист.