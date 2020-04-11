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Липпи не исключил возвращение в сборную Италии

11 апреля 2020, 09:58
3

Бывший главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи допускает, что еще поработает в национальной команде.

«Больше не собираюсь возглавлять клубы. Что касается сборной, то, возможно, через несколько месяцев, когда пойму, что больше не хочу сидеть дома, а сборная не слишком далеко от меня, я захочу вернуться. Но пока мы надеемся, что этот вирус перестанет убивать людей. После этого уже посмотрим», – сказал 71-летний специалист.

  • Липпи тренировал сборную Италии с 2004-го по 2006-й и с 2008-го по 2010-й год.
  • В 2006 году он выиграл с командой чемпионат мира.
  • Сейчас итальянцев возглавляет Роберто Манчини.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Италия Липпи Марчелло
Комментарии (3)
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Dizayner
1586595185
самое время громко хлопнуть дверью дон марчелло)
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Cules2013
1586596820
а по-моему он своё отвоевал. последний трофей брал 6 лет назад, и то в Китае
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Маленький
1586606254
Отдыхай уже дедуля! Надо вовремя уйти
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