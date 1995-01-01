Липпи: «Мне нравится сборная Италии Манчини»

Главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи доволен работой Роберто Манчини в национальной команде Италии.
«Мне нравится Италия Манчини. Роберто делает все возможное, чтобы сосредоточиться на молодежи. И он призывает клубы дать им больше игрового времени. Это та же философия, которой я следую со сборной Китая.
Пример Николо Дзаниоло показателен. После того, как Манчини вызвал этого многообещающего парня, он совершенно справедливо получил больше времени в «Роме».
То есть Кьеза, Барелла, Пеллегрини, Кристанте – все они являются прекрасной перспективой.
Есть качественные игроки, но им нужно доверять играть чаще. Я уверен, результаты к сборной Италии придут», – сказал Липпи.
- Липпи руководил сборной Италии с 2004-го по 2006-й и с 2008-го по 2010 год. По его руководством команда выиграла чемпионат мира-2006.
- Манчини возглавил «скуадру адзурру» 18 мая 2018 года и не смог вывести ее в плей-офф Лиги наций, пропустив вперед Португалию.