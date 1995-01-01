Липпи: «Мне нравится сборная Италии Манчини»

Главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи доволен работой Роберто Манчини в национальной команде Италии.

«Мне нравится Италия Манчини. Роберто делает все возможное, чтобы сосредоточиться на молодежи. И он призывает клубы дать им больше игрового времени. Это та же философия, которой я следую со сборной Китая.

Пример Николо Дзаниоло показателен. После того, как Манчини вызвал этого многообещающего парня, он совершенно справедливо получил больше времени в «Роме».

То есть Кьеза, Барелла, Пеллегрини, Кристанте – все они являются прекрасной перспективой.

Есть качественные игроки, но им нужно доверять играть чаще. Я уверен, результаты к сборной Италии придут», – сказал Липпи.