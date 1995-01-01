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    Липпи: «Мне нравится сборная Италии Манчини»

    Главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи доволен работой Роберто Манчини в национальной команде Италии.

    «Мне нравится Италия Манчини. Роберто делает все возможное, чтобы сосредоточиться на молодежи. И он призывает клубы дать им больше игрового времени. Это та же философия, которой я следую со сборной Китая.

    Пример Николо Дзаниоло показателен. После того, как Манчини вызвал этого многообещающего парня, он совершенно справедливо получил больше времени в «Роме».

    То есть Кьеза, Барелла, Пеллегрини, Кристанте – все они являются прекрасной перспективой.

    Есть качественные игроки, но им нужно доверять играть чаще. Я уверен, результаты к сборной Италии придут», – сказал Липпи.

    • Липпи руководил сборной Италии с 2004-го по 2006-й и с 2008-го по 2010 год. По его руководством команда выиграла чемпионат мира-2006.
    • Манчини возглавил «скуадру адзурру» 18 мая 2018 года и не смог вывести ее в плей-офф Лиги наций, пропустив вперед Португалию.

    Источник: Football Italia

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