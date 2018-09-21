Липпи: «У арбитра случились галлюцинации. Поэтому он удалил Роналду»

Бывший главный тренер сборной Италии Марчело Липпи прокомментировал удаление атакующего игрока «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии» (0:2).

«Роналду получил красную карточку, так как у человека случились галлюцинации.

Нельзя ставить под угрозу исход матча и, в первую очередь, турнира таким эпизодом, который может привести к двухматчевой дисквалификации.

УЕФА сейчас должен выйти и заявить: «Джентльмены, мы ошиблись». Отмотать время нельзя, потому что матч уже сыгран, но дисквалификация будет абсурдом.

Также мы должны немедленно ввести в Лиге чемпионов систему видеопомощи арбитрам (VAR)», – сказал тренер.

Сейчас Липпи тренирует сборную Китая.