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    Липпи: «У арбитра случились галлюцинации. Поэтому он удалил Роналду»

    Бывший главный тренер сборной Италии Марчело Липпи прокомментировал удаление атакующего игрока «Ювентуса» Криштиану Роналду в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Валенсии» (0:2).

    «Роналду получил красную карточку, так как у человека случились галлюцинации.

    Нельзя ставить под угрозу исход матча и, в первую очередь, турнира таким эпизодом, который может привести к двухматчевой дисквалификации.

    УЕФА сейчас должен выйти и заявить: «Джентльмены, мы ошиблись». Отмотать время нельзя, потому что матч уже сыгран, но дисквалификация будет абсурдом.

    Также мы должны немедленно ввести в Лиге чемпионов систему видеопомощи арбитрам (VAR)», – сказал тренер.

    Сейчас Липпи тренирует сборную Китая.

    Источник: Sports.ru

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    21.09.2018 20:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +36

      AEerr 22 сентября 2018, 04:36

      согласен!

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