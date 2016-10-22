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Сборная Китая подтвердила назначение Липпи

22 октября 2016, 14:38

Китайская ассоциация футбола на своем официальном сайте объявила о назначении Марчелло Липпи на пост главного тренера национальной сборной. 12 октября организация расторгла соглашение с Гао Хунбо, во главе с которым команда смогла заработать лишь одно очко в четырех встречах третьего отборочного раунда ЧМ-2018.

Напомним, итальянский специалист возглавлял местный «Гуанчжоу Эвергранд» с 2012 по 2015 год, трижды приведя его к победе в китайской Суперлиге и Лиге чемпионов АФК-2012.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Азия Азия Китай Липпи Марчелло
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