Сборная Китая подтвердила назначение Липпи

Китайская ассоциация футбола на своем официальном сайте объявила о назначении Марчелло Липпи на пост главного тренера национальной сборной. 12 октября организация расторгла соглашение с Гао Хунбо, во главе с которым команда смогла заработать лишь одно очко в четырех встречах третьего отборочного раунда ЧМ-2018.

Напомним, итальянский специалист возглавлял местный «Гуанчжоу Эвергранд» с 2012 по 2015 год, трижды приведя его к победе в китайской Суперлиге и Лиге чемпионов АФК-2012.