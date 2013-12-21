Статистика по турнирам

Клубный чемпионат мира 2013 Товарищеские матчи 2013 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Товарищеские матчи. Сборные 2010 Чемпионат мира 2010 Кубок Конфедераций 2009 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат мира 2006