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Марчелло Липпи
Материалы
Марчелло Липпи - материалы
Италия
10 апреля 1948 (78)
Тренер
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Новости
Публикации
Помните Тейшейру? Он уехал в Китай за деньгами, а теперь думает о гражданстве и игре за эту сборную
Скоро он сыграет за сборную.
10.06.2019 19:53
Этой зимой вас спасет Кубок Азии. Объясняем, почему это особенный турнир
Необычная страна, реформы и полно знакомых фамилий.
07.01.2019 13:47
22
«Мы здесь не для бизнеса». Что нужно знать о продаже «Милана» китайцам
Сильвио Берлускони 31 год возглавлял «Милан», но в последнее время перестал вкладываться в команду. Теперь у клуба новые владельцы, которые долгое время держались в тени. «Бомбардир» рассказывает все самое главное о состоявшейся сделке. Существуют опасения, что дела «Милана» станут еще хуже.
15.04.2017 15:40
6
Липпи возглавил сборную Китая. Муса впервые забил за «Лестер». Дайджест событий дня
«Спартак» выиграл у «Урала». Иньеста получил тяжелую травму. Дрогба выписали штраф от МЛС. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
22.10.2016 21:15
1
Липпи может стать самым высокооплачиваемым тренером мира. Фламини перешел в «Кристал Пэлас». Дайджест событий дня
Мино Райола рассказал, почему не любит Пепа Гвардиолу. Алексис Санчес решил помериться силами с Месси и Роналду. Матье Фламини нашел новый клуб. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
08.09.2016 20:50
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