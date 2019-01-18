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    На сына Липпи напали возле дома. Его избили и угрожали убить

    Сын известного итальянского специалиста Марчелло Липпи Давиде стал жертвой нападения около своего дома.

    Трое неизвестных в балаклавах избили мужчину. При этом они угрожали его убить. Липпи-младшему удалось укрыться в собственном гараже, прежде чем нападавшие покинули место происшествия на двух скутерах.

    Итальянская полиция расследует инцидент, который предположительно является попыткой ограбления или запугивания, которое может быть связано с агентской деятельностью Липпи. Он работает в компании Reset Group, которая ведет дела нападающего «Интера» Маттео Политано, полузащитника «Аталанты» Леонардо Спинаццолы и защитника «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.

    Источник: Football Italia

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    18.01.2019 14:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22

      Denbomas 18 января 2019, 16:51

      Предупреждение Липпи. Скорее не заплатил или перешёл дорогу. Италия не меняется)

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 18 января 2019, 15:16

      ну и?

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