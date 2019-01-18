На сына Липпи напали возле дома. Его избили и угрожали убить

Сын известного итальянского специалиста Марчелло Липпи Давиде стал жертвой нападения около своего дома.

Трое неизвестных в балаклавах избили мужчину. При этом они угрожали его убить. Липпи-младшему удалось укрыться в собственном гараже, прежде чем нападавшие покинули место происшествия на двух скутерах.

Итальянская полиция расследует инцидент, который предположительно является попыткой ограбления или запугивания, которое может быть связано с агентской деятельностью Липпи. Он работает в компании Reset Group, которая ведет дела нападающего «Интера» Маттео Политано, полузащитника «Аталанты» Леонардо Спинаццолы и защитника «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.