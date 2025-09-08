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Луи ван Гаал
Новости
Луи ван Гаал - новости
Нидерланды
8 августа 1951 (75)
Тренер
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Ван Гаал обрушился с резкой критикой в адрес УЕФА: «Это коррумпированный мир»
24 октября
2
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
Ван Гаал – жене Руни: «Ваши дети похожи на Уэйна – у него очень сильная сперма»
2025.09.08 20:19
4
73-летний ван Гаал заявил о победе над раком
2025.07.12 09:18
73-летний ван Гаал готов вернуться к тренерской работе, но при одном условии
2025.01.24 16:29
Ди Мария назвал худшего тренера в своей карьере
2024.09.04 01:00
Ван Гаал – о четвертьфинале с Аргентиной на ЧМ-2022: «Я все еще думаю, что нас ограбили»
2024.08.03 16:39
1
72-летний ван Гаал – о раке простаты: «Я больше не могу заниматься любовью, это проблема»
2024.08.03 13:59
2
72-летний ван Гаал рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием
2024.06.19 16:16
1
Тони: «Ван Гаал снял штаны перед «Баварией» и сказал игрокам: «У вас нет таких шаров»
2024.04.13 09:29
1
Журналист раскрыл настоящую причину провокационного празднования Месси перед ван Гаалом на ЧМ-2022
2024.01.04 16:16
3
Месси – о 72-летнем ван Гаале: «Напрягает, когда люди болтают вне поля и не уважают соперника»
2023.12.02 20:21
2
Видео
72-летний ван Гаал зажег на вечеринке ПСВ по случаю выхода в плей-офф ЛЧ
2023.12.01 19:05
Тухель повторил достижение ван Гаала 13-летней давности
2023.11.25 11:34
Баллак назвал тренера, который должен возглавить сборную Германии
2023.09.19 08:54
2
Клопп, ван Гаал – кандидаты на пост тренера сборной Германии
2023.09.10 23:19
1
Куман прокомментировал слова ван Гаала о победе сборной Аргентины на ЧМ-2022 с помощью судей
2023.09.07 09:47
1
Ван Гаал считает, что победу Аргентины на ЧМ-2022 сфальсифицировали
2023.09.05 13:30
9
У Кумана в сборной Нидерландов 3 поражения в 4 играх – у ван Гаала было 2 в 49
2023.06.18 19:28
3
Тен Хаг повторил достижение Хиддинка и ван Гаала
2023.05.26 14:33
Ван Гаал назвал лучшего тренера в мире
2023.03.24 18:13
4
Ван Гаал сделал выбор между Роналду и Месси
2023.03.24 13:42
7
Ван Гаал готов рассмотреть предложение от сборной Португалии: «Я их выслушаю»
2022.12.21 00:32
1
Семин оценил работу ван Гаала на ЧМ-2022
2022.12.16 14:33
1
Ван Гаал высказался о конфликте с Месси
2022.12.16 00:30
Ван Гаал раскритиковал судью Лаоса, работавшего на матче Нидерланды – Аргентина
2022.12.15 23:23
1
«Это моя последняя игра». Ван Гаал подтвердил уход из сборной Нидерландов
2022.12.10 11:38
«Ван Гаалу надо заткнуться». Мартинес – после победы Аргентины над Нидерландами в 1/4 финала ЧМ-2022
2022.12.10 08:30
3
Ван Гаал повторил рекорд Сколари
2022.12.10 03:16
«Весь год тренировали пенальти и все равно облажались». Ван Гаал – после поражения от Аргентины
2022.12.10 02:31
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