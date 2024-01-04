Журналист раскрыл настоящую причину провокационного празднования Месси перед ван Гаалом на ЧМ-2022

Журналист Жюльен Лоуренс в фильме «Captains of the World», который вышел на Netflix, рассказал о мотивах Лионеля Месси провокационно отпраздновать гол в ворота Нидерландов в 1/4 финала ЧМ-2022.

Аргентинец праздновал перед Луи ван Гаалом, приложив ладони к ушам.

Его сборная выбыла голландцев с мундиаля.

«Ван Гаал практически разрушил карьеру Хуана Романа Рикельме, который является кумиром Месси. Тренер отказывался выпускать аргентинца в «Барселоне».

Когда Рикельме забивал за «Барселону», он показывал это свое фирменное празднование перед ван Гаалом. И Месси не забыл об этом», – объяснил Лоуренс.

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