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    • Журналист раскрыл настоящую причину провокационного празднования Месси перед ван Гаалом на ЧМ-2022

    Журналист раскрыл настоящую причину провокационного празднования Месси перед ван Гаалом на ЧМ-2022

    Журналист Жюльен Лоуренс в фильме «Captains of the World», который вышел на Netflix, рассказал о мотивах Лионеля Месси провокационно отпраздновать гол в ворота Нидерландов в 1/4 финала ЧМ-2022.

    • Аргентинец праздновал перед Луи ван Гаалом, приложив ладони к ушам.
    • Его сборная выбыла голландцев с мундиаля.

    «Ван Гаал практически разрушил карьеру Хуана Романа Рикельме, который является кумиром Месси. Тренер отказывался выпускать аргентинца в «Барселоне».

    Когда Рикельме забивал за «Барселону», он показывал это свое фирменное празднование перед ван Гаалом. И Месси не забыл об этом», – объяснил Лоуренс.

    Какой футболист на фото? Попробуйте верно ответить за 6 попыток

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    Источник: Daily Mail

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    04.01.2024 16:16
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    Комментарии (3)
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    1704376376
    Ну так себе история, сам придумал что ли. Рикельме сезон провёл в Барселоне, и играл стабильно, а в 2003 пришёл Роналдиньо и явно аргентинец терял место в составе, потому и ушёл.
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    четти-чепаратти-google
    1704385679
    Ну моль тоже дох.рна кому дорогу перешел в Барселоне, когда какой нибудь молодой перспективный приходил моль игнорировал его на поле,за это кто нибудь имеет право теперь молю дать подсрачник , за того парня типа
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    ZeBolotny
    1704394701
    Причина проста - Месси #овно, как человек!
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