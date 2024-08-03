72-летний ван Гаал – о раке простаты: «Я больше не могу заниматься любовью, это проблема»

Голландский тренер Луи ван Гаал посетовал на отсутствие сексуальной жизни из-за болезни.

У него рак простаты.

О заболевании ван Гаала стало известно в апреле 2022 года.

8 августа тренеру исполнится 73 года.

«Мое здоровье? Все хорошо. После трeх лет лучевой терапии, инфекций почек, операции на простате я, наконец, хорошо справляюсь.

Я снова могу мочиться естественным путeм, что важно. Но я не могу больше заниматься любовью, это проблема», – сказал ван Гаал.

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