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  • 72-летний ван Гаал – о раке простаты: «Я больше не могу заниматься любовью, это проблема»

72-летний ван Гаал – о раке простаты: «Я больше не могу заниматься любовью, это проблема»

3 августа 2024, 13:59
2

Голландский тренер Луи ван Гаал посетовал на отсутствие сексуальной жизни из-за болезни.

  • У него рак простаты.
  • О заболевании ван Гаала стало известно в апреле 2022 года.
  • 8 августа тренеру исполнится 73 года.

«Мое здоровье? Все хорошо. После трeх лет лучевой терапии, инфекций почек, операции на простате я, наконец, хорошо справляюсь.

Я снова могу мочиться естественным путeм, что важно. Но я не могу больше заниматься любовью, это проблема», – сказал ван Гаал.

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Источник: Daily Mail
ван Гаал Луи
Комментарии (2)
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ЗаЖиМ
1722685246
Мне б его проблемы в этом возрасте...
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Ловкий Бубен
1722689913
в 72 года ? Рановато ...
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