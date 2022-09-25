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Луи ван Гаал
Статистика
Луи ван Гаал - статистика
Нидерланды
8 августа 1951 (75)
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Лига наций 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
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Товарищеские матчи 2009
Товарищеские матчи 2008
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Команда
И
В
П
Н
Нидерланды
6
5
0
1
Лига наций, 6 тур
Нидерланды
1 : 0
25.09.2022
Бельгия
Лига наций, 5 тур
Польша
0 : 2
22.09.2022
Нидерланды
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
3 : 2
14.06.2022
Уэльс
Лига наций, 3 тур
Нидерланды
2 : 2
11.06.2022
Польша
Лига наций, 2 тур
Уэльс
1 : 2
08.06.2022
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Бельгия
1 : 4
03.06.2022
Нидерланды
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