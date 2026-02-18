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Луи ван Гаал
Материалы
Луи ван Гаал - материалы
Нидерланды
8 августа 1951 (75)
Тренер
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Публикации
50 великих футбольных цитат: высказывания Моуринью, Марадоны и других легенд
Голы, сейвы, победы и поражения остаются в памяти болельщиков. Но не меньше запоминаются слова кумиров.
18.02.2026 14:40
Матч Аргентины и Голландии – дерби для Ди Марии: он уходил из «МЮ» из-за ван Гаала, жена спровоцировала трансфер
«Это худший тренер в моей карьере».
09.12.2022 15:16
Тут разрушаются наши мифы о тактике и статистике. Километры пусты, владение мячом не гарантия, удары, сейвы, схемы − все обман
Полевиков говорит, что мы неправильно видим футбол.
22.10.2019 12:31
Депай снова топ. Он пишет рэп и разрывает на поле
Лучший в отборе на Евро по системе «гол+пас».
12.10.2019 18:47
5
«МЮ» тусклый и слабый. Но есть позитивные моменты
Нужно подождать.
01.10.2019 14:46
5
Милнер – образец профессионализма. В 33 года он вышел на пик формы
Первым приезжает на тренировки, не пьет алкоголь, постоянно зависает в зале.
19.07.2019 12:49
3
Похоже, Моуринью скоро уволят
Он потратил почти полмиллиарда, но ничего не добился.
28.08.2018 00:19
15
Очередное хамство Маруана Феллаини
Маруан Феллаини снова вышел из себя. Теперь полузащитник «Манчестер Юнайтед» боднул Серхио Агуэро. Показываем эту и другие проделки высоченного бельгийца.
27.04.2017 23:50
21
«Я – сумасшедший». О том, почему завершивший карьеру ван Гаал – великий
Луи ван Гаал завершил тренерскую карьеру, а мы – с грустью и улыбкой – провожаем голландца на пенсию.
17.01.2017 15:30
1
Падение ван Гаала, хохот Клоппа и еще 13 смешных видео года
«Бомбардир» собрал полтора десятка веселых видеоклипов 2016 года, которые поднимут вам настроение в конце рабочей недели.
23.12.2016 15:56
6
«В кино мне дают бесплатный попкорн». История рэпера, который не нужен сборной Голландии
Лидер «Суонси» Лерой Фер – незаметный герой сезона в Англии. Артем Борисов рассказывает историю футболиста, который читает хип-хоп, может случайно купить лошадь и дружил со Смоловым.
02.12.2016 11:00
2
«Если отец позвонит, я не буду разговаривать». Почему самый талантливый футболист Голландии сдулся
Мемфис ехал в «МЮ», чтобы разбросать финтами воспоминания о Криштиану, а теперь не попадает даже на лавку. «Бомбардир» рассказывает про футболиста невероятного таланта, которого ломает жизнь.
15.11.2016 12:00
3
«Игроки «Баварии» начинали есть только с разрешения ван Гаала». Интервью воспитанника «Баварии», который приехал покорять ФНЛ
Австриец Даниэль Сикорски начинал карьеру в «Баварии», затем объездил Польшу и Австрию, а летом очутился в «Химках». Ульяне Лукьянченко он рассказал о суровости Луи ван Гаала, как юного Давида Алаба не пускали в клубы, и о безбашенности польских фанатов.
06.10.2016 18:30
4
Жозе ван Гаал. Как Моуринью водит «МЮ» по старым граблям
Жозе Моуринью впервые за 10 лет потерпел три поражения подряд. и случилось это именно в «Манчестер Юнайтед», а не в «Интере» или «Челси». «Бомбардир» разбирается в причинах небольшого кризиса в стане «красных дьяволов».
19.09.2016 12:00
14
Бердыев помогает тренировать «Ростов». Широков забил в ЛФЛ. Дайджест событий дня
Де Росси получил дисквалификацию. Роналдиньо снова связан с «Барселоной». Сычев анонсировал изменения в карьере. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
03.09.2016 21:45
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5
Главные новости
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
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Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
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5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
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Винисиус обратился к Роналду после ухода португальца из сборной
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Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
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Роналду не хочет играть прощальный матч за Португалию
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Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
18:41
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Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
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