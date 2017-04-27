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Очередное хамство Маруана Феллаини

Манчестерское дерби снова получилось богатым на события. Клаудио Браво получил травму на ровном месте, а Феллаини боднул Серхио Агуэро.

Вот так проделки Феллаини выглядели в матче «МЮ» и «Лестера».

Луи ван Гаал после матча церемониться не стал. Он просто взял журналиста за волосы и спросил: «Разве это не пенальти? Каждый, кого так дернут за волосы, будет как-то реагировать. Может, в случае секс-мазохизма это разрешено, но ни в каких других случаях».

Ну а то, что у Феллайни это не впервой – вы и так прекрасно знаете. Ответный матч Лиги Европы между «МЮ» и «Ливерпулем» ознаменовался не только красивой борьбой и голами, но и странным поступком Феллаини. Когда даже до борьбы за мяч было еще далеко, бельгиец зачем-то двинул в лицо Ловрену, за что получил желтую карточку.

В первой игре этих соперников все было еще хуже. «Ливерпуль» уверенно обыгрывал своего соперника со счетом 2:0, а матч катился к своему завершению, когда Феллаини психанул. Бельгиец сначала убрал руку Джана, а затем ткнул локтем немцу в лицо. Эпизод от взора главного арбитра встречи ускользнул, но полузащитнику все равно грозила трехматчевая дисквалификация на игры еврокубков. Наказания удалось избежать.

Ранее за Феллаини подобное хамство в адрес соперников тоже замечалось. Причем происходило это в исключительно важных матчах. В манчестерском дерби Маруан зачем-то плюнул в лежащего на газоне аргентинца Серхио Агуэро. И судья, кстати, тот эпизод тоже проглядел.

Бельгийский полузащитник ходит по ногам своих оппонентов, размахивает руками во все стороны, толкает соперников исподтишка. Но если в «Эвертоне» Маруан при этом хотя бы забивал и был одним из лидеров команды, то в «Манчестере» стать по-настоящему своим ему пока не удается. Пока он больше подводит команду, чем приносит ей пользу. И запоминается, в основном, грязными приемами.

Неудивительно, что даже в футбольном симуляторе Феллаини может совершить такой фол, какой и в реальной жизни исполнить мало кому под силу.

В ноябре 2015-го Феллаини был лишен водительских прав за то, что дважды за шесть минут превысил скорость. Через несколько месяцев Маруан едва не вступил в драку в ночном клубе, где к нему начали приставать трое неизвестных. Такой вот неоднозначный футболист выступает за «МЮ», пытавшись заиграть и под руководством Луи ван Гаала. На него философия голландца, видимо, действовала не очень хорошо. За редким исключением.

Современный «Манчестер Юнайтед» — в одной фотографии

Англия. Премьер-лига Англия Манчестер Юнайтед Ливерпуль Лестер Хут Роберт Феллайни Маруан ван Гаал Луи
Комментарии (21)
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olic29ivica
1458286471
До Косты ему еще расти и расти
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AndresLoko
1458291528
Таких игроков не должно быть в МЮ, только позорит эмблему клуба.
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Hazard_10
1458309088
Ещё говорят что Коста зверь, он конечно мерзкий и хитрый, но он не делает такого.
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FanatSerj
1493364662
По Феллу или обоим желтые давать надо было или уже никому ничего не давать. А так кособоко получилось, толкаться лбами шли вместе, только Агуэро включил балерину, а Фелл нет.
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diadushka
1493374066
фелаини и косту в атлетико отправить, и будет там сборная футбольных ублюдков во главе с таким же тренером
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Nevsky_RU
1493377433
Он конечно гандон еще тот, но конкретно в этом случае пидрилка из сити мог бы и не падать, сук как баба....
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mihail1980
1493397473
в китай его надо отправить-пусть там над мелкими поиздивается
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Yurini
1493403423
Так там мелкие же кунг-фу покажут Феллайни) а так впринципе это АПЛ Детка! Надо брать око за око а не как агуэро тупо склался как мясо - конкретно этот эпизод!
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mutabor0992
1493493801
Да с головой не дружит.
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Baich
1494017836
он не нужен Мю!Сразу было видно ему по на команду!Это пи......с!
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