Очередное хамство Маруана Феллаини

Манчестерское дерби снова получилось богатым на события. Клаудио Браво получил травму на ровном месте, а Феллаини боднул Серхио Агуэро.

Вот так проделки Феллаини выглядели в матче «МЮ» и «Лестера».

Луи ван Гаал после матча церемониться не стал. Он просто взял журналиста за волосы и спросил: «Разве это не пенальти? Каждый, кого так дернут за волосы, будет как-то реагировать. Может, в случае секс-мазохизма это разрешено, но ни в каких других случаях».

Ну а то, что у Феллайни это не впервой – вы и так прекрасно знаете. Ответный матч Лиги Европы между «МЮ» и «Ливерпулем» ознаменовался не только красивой борьбой и голами, но и странным поступком Феллаини. Когда даже до борьбы за мяч было еще далеко, бельгиец зачем-то двинул в лицо Ловрену, за что получил желтую карточку.

В первой игре этих соперников все было еще хуже. «Ливерпуль» уверенно обыгрывал своего соперника со счетом 2:0, а матч катился к своему завершению, когда Феллаини психанул. Бельгиец сначала убрал руку Джана, а затем ткнул локтем немцу в лицо. Эпизод от взора главного арбитра встречи ускользнул, но полузащитнику все равно грозила трехматчевая дисквалификация на игры еврокубков. Наказания удалось избежать.

Ранее за Феллаини подобное хамство в адрес соперников тоже замечалось. Причем происходило это в исключительно важных матчах. В манчестерском дерби Маруан зачем-то плюнул в лежащего на газоне аргентинца Серхио Агуэро. И судья, кстати, тот эпизод тоже проглядел.

Бельгийский полузащитник ходит по ногам своих оппонентов, размахивает руками во все стороны, толкает соперников исподтишка. Но если в «Эвертоне» Маруан при этом хотя бы забивал и был одним из лидеров команды, то в «Манчестере» стать по-настоящему своим ему пока не удается. Пока он больше подводит команду, чем приносит ей пользу. И запоминается, в основном, грязными приемами.

Неудивительно, что даже в футбольном симуляторе Феллаини может совершить такой фол, какой и в реальной жизни исполнить мало кому под силу.

В ноябре 2015-го Феллаини был лишен водительских прав за то, что дважды за шесть минут превысил скорость. Через несколько месяцев Маруан едва не вступил в драку в ночном клубе, где к нему начали приставать трое неизвестных. Такой вот неоднозначный футболист выступает за «МЮ», пытавшись заиграть и под руководством Луи ван Гаала. На него философия голландца, видимо, действовала не очень хорошо. За редким исключением.

Современный «Манчестер Юнайтед» — в одной фотографии