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    Современный «Манчестер Юнайтед» — в одной фотографии


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    Голосов: 0
    14.03.2016 12:30
    Вчера «МЮ» едва не вылетел из Кубка Англии, но хватило лишь одного фото, чтобы понять всю безнадежность положения, в которое угодил легендарный клуб.

    Весна-2016. Потратив почти полмиллиарда евро за последние четыре года, «Манчестер Юнайтед» отчаянно борется за зону еврокубков в АПЛ, стоит на грани вылета в 1/8 финала Лиги Европы и с громадным трудом добивается переигровки в матче на Кубок Англии против «Вест Хэма». Символ некогда мощнейшего клуба мира вынужден регулярно переживать эту безысходность только лишь с трибуны. Разочарование Алекса Фергюсона не выразить словами – прочтите его по фотографии.

    Хотя что еще можно чувствовать, когда в ворота твоей команды так красиво влетает мяч, пущенный с 30 метров.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -205

      SKS6891 15 марта 2016, 19:38

      Бедный САФ. Его можно понять...

      -1
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      Рейтинг: +10

      Chelsea305 14 марта 2016, 13:36

      Можно обратится к администрации сайта, на счёт оформления ? Предложите варианты оформления,хотя бы вместо белого фона сделать фотографию какого нибудь стадиона и звёзд футбола? Тогда будет из чего выбирать, так как голосуют (За старое оформление) те кому вероятно всё устраивает в оформлении, но они не против нового ,либо другие за новое оформление ,но не знают что предложить ) Спасибо!

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