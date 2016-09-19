Жозе ван Гаал. Как Моуринью водит «МЮ» по старым граблям

Поражение от «Уотфорда» со счетом 1:3 стало полнейшей неожиданностью как для болельщиков и экспертов, так и для самого Моуринью – в концовке встречи Жозе выглядел откровенно растерянным, а его подопечные не сподобились даже на финальный штурм. В той ситуации, когда «Манчестер Юнайтед» под руководством сэра Алекса вылез бы из кожи вон, но добился бы нужного результата, «красные дьяволы» Моуринью лишь выбросили белый флаг, троекратно разорванный назойливым желанием «шершней».

Моуринью – не волшебник, и разгрести всего за пару месяцев авгиевы конюшни Луи Ван Гаала у него не получится. Этого не понимали только самые наивные фанаты «Юнайтед», захлебнувшиеся от восторга после того, как на «Олд Траффорд» переехали Ибрагимович и Погба. Однако в футбол играют не деньги, а футболисты, и уплаченные за Погба 105 миллионов евро еще не гарантировали, что француз сразу же будет ярко себя проявлять – и вот Погба играет блекло, а его старая-новая команда проигрывает три раза подряд.

Такие коллапсы случались и при Ван Гаале, но ведь именно за этим и звали Моуринью, чтобы избежать подобных провалов в будущем. То, что стало нормой при голландском специалисте, должно превратиться в аномалию при португальце – однако нельзя сказать, что «Юнайтед» не заслуживал каждого из этих трех поражений. Особенно болезненным стало первое из них, домашняя неудача в дерби, и боль пришла именно потому, что, несмотря на скромный счет (1:2), «красные дьяволы» были обыграны своими соседями легко и непринужденно.

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«Борнмут» – лучшая команда из тех, с кем мы играли в этом сезоне», – заявил Пеп Гвардиола, и его слова даже не выглядят насмешкой: первый тайм против «Юнайтед» действительно явился для подопечных испанца легкой прогулкой. Частично вернуться в игру «дьяволы» сумели только благодаря нервозности Браво, а без нее все было бы решено уже в первом тайме.

Манчестерское дерби пролило свет на многие очевидные истины, признание которых почему-то вызывало многочисленные споры. Моуринью действительно собирался выиграть чемпионат нахрапом, только за счет необузданных финансовых вливаний и громких имен в атаке; в игре «Юнайтед» не проглядывалось никакого рисунка; это был эскиз, абрис, а точнее – копия копии лучших команд португальца, где все отлажено, все винтики и колеса притерты друг к другу и ни один из одиннадцати футболистов не выглядит инородным телом. Другое дело – его нынешний коллектив, где инородным телом становится не только 40-миллионный Мхитарян, но и 100-миллионный Погба.

Главная проблема менеджмента на «Олд Траффорд» в последние годы – это неумение направлять терпение в нужное русло. С одной стороны, в «МЮ» два года терпели издевательства Луи Ван Гаала над собственными и болельщиками и здравым смыслом – а с другой Эд Вудворт и компания слишком легко признают свои ошибки, когда речь идет об игроках. Анхель Ди Мария был куплен «Манчестером» за огромные деньги, но уже через год продан в «Пари-Сен Жермен», хотя игрок уровня Анхеля – это штучный товар; аргентинца стоило уговорить остаться, держа в голове его возможный прогресс.

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То же касается и Мемфиса Депая: сейчас становится очевидно, что у Жозе Моуринью просто нет времени на то, чтобы вправить мозги своему голландскому подопечному и заставить того вернуться на уровень выступлений за «ПСВ». В нынешнем «Манчестер Юнайтед» не хотят работать с талантливыми игроками – на «Олд Траффорд» желают просто-напросто прийти в супермаркет и купить там титул чемпиона Англии. Проблема одна – в супермаркетах и на футбольных барахолках английские чемпионства не продаются.

Фанатам «Манчестер Юнайтед» следует запастись терпением: возможно, у Моуринью и получится вернуть их клуб на вершину, однако же вряд ли это произойдет в первый же сезон португальца на «Олд Траффорд». Даже его тренерского мастерства не хватит, чтобы разом передвинуть «красных дьяволов» с пятой строчки в турнирной таблице на первую. Впрочем, если дела у Жозе не заладятся так же, как они не заладились у Ван Гаала, то и его песенка под аккомпанемент подбадривающих хлопков Эда Вудворда не протянет дольше одного-двух сезонов.

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