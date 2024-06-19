72-летний ван Гаал рассказал о борьбе с онкологическим заболеванием

Голландский тренер Луи ван Гаал ответил на вопросы о своей болезни.

У него рак простаты.

О заболевании ван Гаала стало известно в апреле 2022 года.

Сейчас тренеру 72 года.

– Я живу с этой болезнью чуть больше трех лет. С облучением, гормональными инъекциями, операциями, катетерами и мешками для мочи.

В это сложно поверить, но я справляюсь. Мне это удалось, и мне удавалось это делать, даже работая на последнем чемпионате мира.

Я даже думаю, что на ЧМ я справлялся с этим лучше, потому что у меня была цель. С раком все то же самое, что и с работой тренером, – ищешь цель. Для меня было позитивно заниматься двумя делами.

– Как рак изменил ваше мировосприятие?

– Не особо, честно говоря. Слушайте, я из семьи, где было 9 детей. Я младший из братьев. Отец умер, когда мне было 11 лет. Ему было 53. Моя первая жена умерла в 39. И все мои братья умерли слишком рано.

Я привык к смерти. Вот почему я знаю, что смерть – это часть жизни, и с этим можно справится.

Когда я впервые узнал, что у меня рак, я сказал: «Ок, это не очень хорошие новости, но мне лучше попытаться что-нибудь с этим сделать». Каждый человек может реагировать по-разному. Поэтому я говорю: «Будьте собой».

– Что бы вы сказали людям, которые узнали, что у них рак?

– Могу только сказать, что надо быть самим собой, делать что-то для себя. Смерть – часть жизни. Для меня это был процесс. Неприятный, но я все еще здесь, и сейчас мне лучше, чем пару лет назад.

Поэтому всегда есть надежда. И я могу делать то, что делал всегда. И тренировать. Вы сможете продолжать [жить], если вы сильны ментально. Возможно, вам не повезет так, как мне, но да, вы всегда должны быть позитивными. Потому что разум напрямую связан с телом.