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    Семин оценил работу ван Гаала на ЧМ-2022

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об игре сборной Нидерландов под руководством Луи ван Гаала на чемпионате мира-2022.

    «Ван Гаал поразил тем, что за 10-15 минут до конца [четвертьфинала с Аргентиной] выпустил больших футболистов, и команда начала играть, как раньше говорили, по-деревенски: длинными передачами, на подбор.

    В итоге смяла Аргентину и забила два мяча. Это же сделал тренер. А если бы они стали бесконечно разыгрывать от вратаря, то уехали бы домой сразу.

    Кроме того, он поменял лидера, Депая, на Вегхорста, который нужен был именно в данный момент. Разве это не опыт и не класс? Жалко, что они дальше не прошли.

    Ван Гаал мне нравится. Кто скажет, что ему много лет? Он мыслил быстро, эффективно и правильно. В такой ситуации должен сработать мозг. Оказывается, он работает в этом возрасте еще лучше», – заявил Семин.

    • Нидерланды вылетели с ЧМ-2022 на стадии 1/4 финала.
    • Они проиграли Аргентине в серии пенальти.
    • Ван Гаал после этого ушел из сборной.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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