Ван Гаал повторил рекорд Сколари

Сборная Нидерландов в 1/4 финала чемпионата мира-2022 уступила Аргентине (2:2, 3:4 по пенальти).

Главный тренер нидерландцев Луи ван Гаал все еще ни разу не проиграл в основное время на чемпионате мира (12 матчей) – это повторение рекордной серии Луиса Фелипе Сколари, который тоже не проигрывал в своих первых 12 матчах на ЧМ.

Ван Гаал возглавляет Нидерланды уже 3-й раз.

Ранее он был с командой на ЧМ-2014.

Сколари в этом году завершил карьеру.

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